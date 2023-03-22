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O ilçede Ramazan ayı boyunca ekmek 1 TL! 'Artan maliyetlere rağmen...'

22.03.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ekmeği Tarsusluların sofralarına 1 TL’den ulaştıracağı kaydedildi.

O ilçede Ramazan ayı boyunca ekmek 1 TL! 'Artan maliyetlere rağmen...'

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik düzenli çalışmalar gerçekleştiren Tarsus Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da bunu sürdüreceği ifade edildi. Artan maliyetlere rağmen, vatandaşın bütçesine katkı sunmak adına ilk zamanlardan itibaren ekmek satışını en uygun fiyatlarda tutan Tarsus Belediyesi, Ramazan ayında halk ekmek fırınında 210 gram ekmeği 1 TL’den satacak.

ASKIDA EKMEK UYGULAMASI

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ramazan ayı boyunca her gün geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere de askıda ekmek uygulaması ile ücretsiz ekmek dağıtılacağını vurguladı.

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"ARTAN MALİYETLERE RAĞMEN HALKIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

El değmeden üretiminin gerçekleştirildiği ekmeğe farklı bir boyut kazandırdıklarını kaydeden Bozdoğan, “Artan maliyetlere rağmen biz her zaman halkımızın yanında olacağız. 11 ayın sultanı Ramazan’ın coşkulu, duygulu ve bereketli ortamına hijyenik ve cep dostu ekmek sunarak, iftar soflarına misafir olacağız” dedi. (İHA)

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