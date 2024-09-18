O ilçenin nüfusu 2 katına çıktı! Bir geldiler pir geldiler... Her şeyde talep arttı, esnaf memnun

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin yaklaşık 40 bin olan nüfusu, fındık toplamak için gelen işçilerle birlikte yaklaşık iki katına ulaştı. Özellikle tarım işçilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede, ekonomik hareketlilik de arttı. İşte ilçede dönemsel olarak yaşanan o artış ve sonucundaki hareketlilik...

ÇOK SAYIDA HİZMETTE TALEP ARTIŞI

İlçedeki esnaf, bu nüfus artışının iş hacmine olumlu yansıdığını belirtti. Ayrıca, konaklama ve ulaşım gibi hizmetlerde de talep artışı yaşandı. Alaplı, fındık hasadı döneminde bölgenin ekonomik can damarlarından biri haline gelerek ilçe halkının yanı sıra çevre illerden de çok sayıda tarım işçisini ağırlamış oldu.

HASTANELERDE DE YOĞUNLUK

Nüfus yoğunluğunda dönemsel olarak artış yaşanınca bu durum hasta sayısında da artışa neden oldu. Fındık hasadı döneminde hastanelerde de yoğunluk yaşandı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır