O ilde 109 ton altın bulunmuştu! Beklenen gün geldi! Altın madeninin değeri 6,5 milyar dolar

Heyecanla karşılanan altın rezervi keşfinde maden işleme aşamasına gelindi. Bilecik'te Gübretaş'a ait sahada 3,5 milyon onsluk altın kaynağının 2020 yılında tespit edilmesinin ardından çalışmalar başlamıştı. İki senedir devam eden çalışmaların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk külçeyi dökeceği maden sahasında işlemler daha da hızlanacak. Açılış bugün gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ İÇİN GERİ SAYIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programına göre Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni saat 14:00’da başlayacak. Tören, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

“CEVHERDEN MÜCEVHERE GİDEN YOLUN EN GÜZEL ÖRNEĞİ”

Konu ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı. Bakan Dönmez dün yaptığı açıklamada “Yarın nasip olursa inşallah Bilecik'te Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. 60 civarında kamu ve özel sektöre ait yatırımların toplu açılış töreni Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapmış olacağız. Bu 60 projeden 21 tanesi bizim Bakanlığımızla ilgili. 3 tane ilçemize doğalgaz vermenin mutluluğu içerisindeyiz. Resmi töreni yapılacak” dedi.



Dönmez açıklamasına, "Söğüt ilçesinde Türkiye’nin sayılı altın madeni işletmelerinden bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız orada ilk altını dökmüş olacak." cümleleri ile devam etti.

TOPLAM DEĞERİ 6,5 MİLYAR DOLAR

Bilecik’in Söğüt ilçesindeki altın madeni 2020 yılında keşfedildi. Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş’a ait maden sahasında 109 ton altın rezervi bulunduğu ve bunun 6,5 milyar dolar değerinde olduğu açıklanmıştı. Tesiste, tam kapasiteyle çalışmaya geçildiğinde yıllık 6 ile 7 ton civarında altın üretimi hedefleniyor. Tesiste çıkarılacak altın ile Türkiye'nin altın üretimine yüzde 15 oranında katkı sağlanmış olunacak.

