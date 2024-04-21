O ilde günlüğü 1500 liraya işçi bulunamıyor! Diğer illere çağrı yapıldı: "Gerçekten çok yorulduk"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay’ın yeniden inşa edilmesi çalışmalar devam ediyor, deyim yerindeyse yeniden kurulan kentin dört bir yanında inşaatlar yükseliyor. İş yoğunluğunun yaşandığı kentte kalıp ustalarının yevmiyeleri ortalama bin 500 TL’yi bulmuş durumda ancak eleman sıkıntısı yaşanıyor. İnşaat ustaları, iş sorunu yaşayan ustalara 'Hatay’a gelip çalışabilirsiniz' çağrısında bulundu.

“BU GİDİŞLE 2 YIL KADAR BU YOĞUNLUK DEVAM EDECEK, ÇOK YORULDUK”

Kalıp ustası Ahmet Turunç, işlerinin oldukça yoğun olduğunu ve önümüzdeki 2 yıl boyunca yoğunluğun devam edeceğini belirterek, “Bayağı yoğunuz, işçi bulma sıkıntımız var. Elimizden geldiği kadar güzel Hatay’ımızı inşa etmeye çalışacağız. İşimizin ağır olduğu için kimse bu işe el atmıyor. Bu gidişle 2 yıl kadar bu yoğunluk devam edecek gibi ama gerçekten çok yorulduk. Bir kalıpçının yevmiyesi Hatay’da ortalama bin 500 TL keşke böyle bir afet olmasaydı da böyle bir yoğunluk olmasaydı” dedi.

“GELMEK İSTEYENLER DİĞER İLLERDEN GELİP ÇALIŞABİLİRLER”

Kalıp ustası Mecit Özçelik ise yevmiyelerin ortalama bin 500 TL’yi bulduğunu belirterek diğer illerde iş bulmakta sorun yaşayan vatandaşlara 'Hatay’a gelin' çağrısında bulundu. Özçelik, “Depremin ardından iş yoğunluğu çok var Hatay’da. Bu yoğunluğa yetişemiyoruz. Kalıp ustasının yevmiyesi bin 500 TL yevmiye alıyor Hatay’da. Alttan yetişen eleman yok, bölgede iş sahası da var. Gelmek isteyenler diğer illerden gelip çalışabilirler” ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





