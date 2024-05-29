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O ilde kabul edildi! Az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek, yeni tarife belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.05.2024 16:10
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Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu toplantısında suda kademeli tarife uygulanması önerisi kabul edildi. Kararla birlikte kullanım oranları ve uygulanacak indirim-zam oranları da belirlendi. Kademeli su tarifesi uygulaması 1 Haziran itibariyle başlayacak.

O ilde kabul edildi! Az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek, yeni tarife belli oldu

Samsun’da su faturalarında az kullananın az ödeyeceği, çok kullananın çok ödeyeceği kademeli fiyat uygulamasına geçiş teklifi SASKİ Genel Kurulu’ndan oy çokluğu ile kabul edildi. Karara bağlanan kademeli su tarifesi ile 10 ve 13 m3 su kullananlara yüzde 15 indirim, 15 m3 su kullananlara yüzde 12 indirim, 18 m3 kullananlara yüzde 6 indirim, 20 m3 su kullananlara da yüzde 0,6 oranında indirim uygulanacak. İçme suyunu 20 m3’ten fazla kullananlara ise aynı oranda zam yapılacak. 25 m3 su kullananlara yüzde 10 zam, 30 metre küp su kullananlara ise yüzde 17 oranında zam uygulanacak.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu Toplantısı, SBB Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı.

İlgili komisyonlarda görüşülen 3 maddenin oylandığı toplantıda aralarında su tarifelerinin belirlendiği madde de tartışıldı.

Kademeli su tarifesi maddesi CHP üyelerinin ‘ret’ oyuna karşılık ‘oy çokluğu’ ile geçerek karara bağlandı. CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, söz konusu maddedeki maddelerin tamamını TÜFE uygulaması hariç kabul ettiklerini, TÜFE uygulamasının kaldırılması için mahkemeye başvurduklarını ve bu nedenle ret oyu verdiklerini belirtti.

Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise alınan kararların Samsun için hayırlı olmasını dileyerek, bir sonraki olağan genel kurulun Kasım ayı içerisinde yapılacağını ifade etti.

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YENİ TARİFE BELLİ OLDU

Yeni tarife ile birlikte 318 TL gelen 10 m3’lük su faturası 270 TL’ye, 409 TL gelen 13 m3’lük su faturası 347 TL’ye, 471 TL gelen 15 m3’lük su faturası 413 TL’ye, 562 TL gelen 526 TL’ye, 623 TL gelen 20 m3’lük su faturası da 619 TL’ye düşecek. 776 TL gelen 25 m3’lük su faturası 854 TL’ye yükseltilirken, 929 TL gelen 30 m3’lük su faturası da 1088 TL’ye çıkarılacak.
Kademeli su tarifesi 1 Haziran’dan itibaren uygulanmaya başlanacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Büyükşehir Belediyesi su
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