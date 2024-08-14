O ilde okul servislerine dev zam!

Okullar 9 Eylül tarihinde açılıyor. Aileler okul hazırlıklarına başlamışken Ankara'da okul servislerine zam geldi.

Kilometre hesabına göre zamlanan servis ücretleri en kısa mesafe için 1860 TL oldu. En uzun mesafe ücreti ise 2756 TL'ye çıktı.

Servis şoförlerinin zam talebi ise yüzde 50'idi. Ancak komisyon yüzde 40 zam oranında karar verdi. Yeni fiyatlar ise komisyon tarafından onaylandı.

Ayrıca, 15 kilometreyi geçtikten sonra kilometre ücreti ilave olacak.

REHBER ÖĞRETMEN BEDELİ DE VAR

Yapılan değişiklikte ayrıca servislerde bulunan rehberlere de yer verildi. Buna göre, ilk ve ortaoğretim öğrencileri için servislerde rehber bulundurma bedeli bulunuyor. Yapılan zam ile rehber ücretleri de 730 TL oldu.

Yeni açıklanan tarifeye göre Ankara'da servis ücretleri:



0-3 kilometre arası: 16 bin 745 TL

3-6 kilometre arası: 18 bin 450 TL

6-10 kilometre arası: 21 bin 320 TL

10-15 kilometre arası: 24 bin 810 TL

15 kilometreyi aşan her kilometre için: 550 TL