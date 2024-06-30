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O ilimizde su faturalarında indirim kararı! Emekli ve öğrenciler yararlanabilecek

30.06.2024 11:26
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri, 65 yaş ve üzeri ile emeklilere yönelik su faturalarında yüzde 50, EYOF Sosyal Tesisleri'nde de emeklilere yüzde 20'lik indirim kararı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Sezon başlamadan önce öğrencilere doğal gaz indirim kararını da alacağız" dedi.

O ilimizde su faturalarında indirim kararı! Emekli ve öğrenciler yararlanabilecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, üniversite öğrencileri, 65 yaş ve üzeri ile emeklilere yönelik su faturalarında yüzde 50, EYOF Sosyal Tesisleri'nde de emeklilere yüzde 20'lik indirimi kapsayan maddeler, oy birliğiyle kabul edildi. Emeklilerin hayatını kolaylaştırıp, onların sosyal alanlarda daha çok vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla yapılan çeşitli indirimler, vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

'MECLİS KARARINI OY BİRLİĞİYLE ALDIK'

İndirimlere ilişkin konuşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ilan edilen ‘Türkiye Yüzyılı 2024 Emekliler Yılı’ çağrısına karşılık verip, emeklilerin hayatına dokunmaya devam edeceklerini söyledi.

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Genç, "Türkiye Yüzyılı’nda Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 2024 yılı emekliler yılı olarak ilan edildi. Biz de emeklilerimizin emeğine saygının gereği olarak onların bir taraftan bireysel hayatlarını idame ettirmek adına bir gayreti ortaya koyarken diğer taraftan hizmet ettikleri kamuda ya da özelde hem şehrimize hem ülkemize değer kattılar, değer ürettiler, ülkemizin gelişmesine değer kazandırdılar. Dolayısıyla bu emeğe saygının da gereği olarak Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu o iradenin şehirlerimizde paralel olarak bizler de neler yapılabilir diye arkadaşlarımızla konuştuk, derneklerimizle istişare ettik. Bakanlığımız, il müdürlüğümüz güzel bir istişare sonrasında, kıymetli emeklilerimize su konusunda yüzde 50 bir indirimi gerçekleştirdik. Meclis kararını oy birliğiyle aldık ve ilan ettik. Tabii ki bununla da bırakmayacağız" diye konuştu.

'DAHA DA YENİLERİ İNŞALLAH GELECEK'

Memnuniyetle karşılanan kararlara yenilerin de ekleneceğini duyuran Genç, "Şehrimizin güzel merkezlerden bir tanesi olan belediyemize ait bu sosyal tesislerde de ayrıca bütün emeklilerimizi kapsayacak şekilde yüzde 20 indirime gittik. Bunun da adımını attık. Bunun da kıymetli emeklilerimizde büyük bir memnuniyet uyandırdığını görmek, bizi bu konuda mutlu ve motive ediyor. Bir taraftan devletimizin, hükümetimizin o kararlı adımları, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bizde şehrimizi paralellik arz edecek şekilde bu adımları atıyoruz. Daha da yenileri inşallah gelecek. Çünkü onlar için ne yaparsak onların hakkıdır. Hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

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‘DOĞAL GAZ KONUSUNDA ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK VERECEĞİZ’

Üniversite öğrencilerine sezon başlamadan doğal gaz indirimine yönelik karar almayı planladıklarını da aktaran Genç, "Şehrimiz bir öğrenci şehri. Biz de öğrencilerimizin eğitim hayatına halel getirmeyecek şekilde pratik yaşamlarını nasıl kolaylaştırmamızı da gündemimize aldık. Onlara da aynı indirimleri uyguluyoruz. Evde kalan 3 öğrenci için hem su konusunda hem de henüz kararını almadığımız bizim sözümüz olan doğal gaz konusunda öğrencilerimize destek vereceğiz. Yine öğrencilerimizden gelen en önemli talep olan ulaşım konusunda da ekstra bir desteğimiz olacak. Sezon başlamadan önce doğal gaz kararını da alacağız. Onlar şehrimizde mutlu yaşasınlar; çünkü hepimiz, öğrencilik süreçlerini geçirdik. Fiziksel ihtiyaçları konusunda belediyemizin onların yanında olduğunu hissetmeleri bile çok kıymetli. Çünkü zor süreçlerden geçiyorlar; onlar bizim kıymetlilerimizdir" şeklinde konuştu. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Express


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Trabzon Trabzon Büyükşehir Belediyesi öğrenci su faturası emekli
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