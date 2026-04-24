O illerde yaşayanlar dikkat: 18 şehre dev destek! Detaylar belli oldu

Bakanlık koordinasyonundaki program çerçevesinde, Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 şehrin coğrafi potansiyelinin, atıl kaynaklarının değerlendirilmesi, mevcut sektörlerin ileri-geri bağlantılarının desteklenmesi ile kümelenmelerin oluşturulması ve bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması için belirlenen alanlardaki projelere destek verilecek.

ALAN TESPİTİ YAPILACAK

Program kapsamında tespit edilen alanlara yönelik yatırımlara, büyüklüğüne göre vergi indiriminden sigorta primi desteğine, faiz veya kar payı katkısından yatırım yeri tahsisine ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli destekler sağlanacak. Yapılacak her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanması öngörülüyor.

SİLAH VE MÜHİMMATA DESTEK

Artvin'de ağaç ve orman ürünlerinde katma değerli üretim, doğa temelli turizm, su ürünleri tesisleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi desteklenecek.

Rize'de, çay ve yan ürünlerinde katma değerli üretim, doğa turizmi yatırımları, silah ve mühimmat üretimi ile su ürünleri işleme tesislerine yönelik projeler destekle teşvik edilecek.

Kemençesi, horonu ve tarihiyle bilinen Trabzon'da, ağaç ve orman ürünlerinin işlenmesine dayalı katma değerli üretimle modüler mobilya imalatı yatırımlarına destek sağlanacak. Trabzon'da, alternatif turizm yatırımlarının geliştirilmesi, su ürünleri işleme tesislerinin kurulması ve bu sektöre ilişkin yan sanayi ile ileri-geri bağlantılı ürünlerinin üretiminin yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesine yönelik yatırımlara destek verilecek.

Giresun'da fındık ve yan ürünlerinde katma değerli üretime, doğa turizmine, kaldırma ve taşıma ekipmanları ile su ürünleri yatırımlarına destek sağlanacak.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Ordu'ya yönelik yatırımlara sağlanacak desteklerle, bal ve arı ürünleri üretimi, yaşlı bakım merkezleri, fındık lisanslı depoculuk ve fındık işleme yatırımları ivme kazanacak.

Gümüşhane'de, madencilik ürünlerinin işlenmesi, fonksiyonel gıda üretimi, doğa turizmi ve su ürünleri tesislerine destek verilecek.

Tarih boyunca İpek Yolu üzerinde stratejik bir nokta olan Bayburt'ta, doğal kaynak suyu üretimi, asgari 300 büyükbaş hayvancılık, doğal taş işleme ve Kop Dağı Kayak Merkezi'ne yönelik konaklama yatırımları teşvik kapsamında yer alacak.

AMASYA’DA JEOTERMAL SERA SİNOP’TA DOĞA TURİZMİ

Samsun'da, motorlu taşıt parçaları, silah ve mühimmat sistemleri, su ürünleri ve tıbbi cihaz üretimine destek verilecek.

Doğa tutkunlarına ve tarih meraklılarına hitap eden pek çok noktaya ev sahipliği yapan Tokat'ta, asgari 500 büyükbaş süt hayvancılığı yatırımı, meyve, sebzeden katma değerli ürün üretimi ve endüstriyel süt ürünleri üretimi teşvik edilecek.

Amasya'da, jeotermal sera yatırımları, entegre hayvancılık tesisleri, işlenmiş et ürünleri ve yaşlı bakım merkezleri yatırımları desteklenecek.

Çorum'a sağlanacak desteklerde, alaşımlı döküm, savunma sanayi bileşenlerindeki mühimmat kimyasalları, gövdeleri ve alt sistem parçaları, makine ve iklimlendirme teknolojileri üretimine öncelik verilecek.

Karadeniz'in en kuzeyinde yer alan Sinop'ta desteklenecek alanlar, beş yıldızlı konaklama tesisi yatırımı, su ve orman ürünleri üretimi olacak. Kastamonu'da ise mermer işleme, tarımsal ürünlerin katma değerli üretimi ve doğa turizmi yatırımları desteklenecek.

KARABÜK’E DESTEK

Zonguldak'ta, yassı çelik tabanlı katma değerli ürün üretimi, endüstriyel orman ürünleri ve su ürünleri tesisleri, Bartın'da ise manda yetiştiriciliği, plastik ve kompozit ürün üretimi ile turizm yatırımlarına destek sağlanacak.

Tarihi dokusuyla dikkati çeken Karabük'te, yüksek performanslı çelik ve titanyum alaşımlar ile mobilya üretimi ve beş yıldızlı konaklama tesisi yatırımları desteklenecek.

Bolu'da, ağaç ve orman, deri ve deri atıklarından ürün üretimi, doğa temelli turizm yatırımları, makine ve yedek parça üretimi yatırımlarına destek sağlanacak.

Karadeniz Bölgesi'nin batısında yer alan Düzce'de destekler, alternatif turizm yatırımları, otomotiv sektörüne yönelik orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün üretimi, fındık işleme ve yüksek katma değerli tarımsal üretim için verilecek.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile bölge illerinin ihracatı ve ekonomik potansiyelinin artırılması, üretimde çeşitliliğin sağlanması ve istihdamın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır