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'O iş için Hindistan'dan getiriyorlar!' Eleman sıkıntısında bambaşka boyut 'Daha iyi para kazanarak...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.11.2024 16:12
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Bir süredir piyasadaki bazı işlerde eleman bulma sıkıntısı sık sık gündem oluyor. Pek çok işletme yüksek maaşlara rağmen bazı mesleklerde işçi bulamadıklarından yakınırken eleman sıkıntısına dair durumun bambaşka bir boyutunu gözler önüne seren bir detay geldi. Buna göre; kaynakçı bulunamadığı için bazı işletmeler özel kaynak işlerinde Hindistan'dan eleman getiriyor. İşte detaylar...

'O iş için Hindistan'dan getiriyorlar!' Eleman sıkıntısında bambaşka boyut 'Daha iyi para kazanarak...'

Çalıştıracak eleman bulamama problemi bir süredir pek çok farklı sektörün ana gündemlerinden bir tanesi. Her ne kadar bazı işletmeler yüksek maaşlardan bahsetseler de kimi işlerde çalışacak işçi bulamadıklarından şikayet ediyorlar. Eleman sıkıntısı sık sık konuşulurken bu kez problemin Hindistan'a uzanan boyutu gündeme geldi.

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"HİNDİSTAN'DAN ELEMAN GETİREN İŞLETMELER VAR"

Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar CNBC-e'de yaptığı açıklamada, eleman bulma sıkıntısına dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Munyar, "Çanakkale Köprüsü yapılırken 300 civarında kaynakçı Hindistan'dan getirildi. Hala da bazı özel işlerde, özel kaynak işlerinde yine Hindistan'dan eleman getiren işletmeler var. Bu tamamen bizdeki o alanı boş bırakmamızdan kaynaklanıyor. Doğal, şimdi sonuçta her insan daha iyi bir işte, daha iyi para kazanarak çalışmak ister. Daha ağır işleri yapmak istemeyebilir. Bu da çok doğaldır fakat sonuçta onlara da ihtiyacımız var. O taraf öyle..." şeklinde konuştu.

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Sanayideki duruma ilişkin ise Munyar "Sanayi tarafına gelince bizim Alaattin Aktaş bugün yazısında güzel bir başlık atmış, diyor ki; 'Sanayi üretiminde bardağın yarısı boş, hayır yarısı dolu' Tam o şeyi yaşıyoruz gerçekten de. Aylık bazda hafif bir sanki iyileşme gibi görünse de ama genel olarak baktığımızda aşağı gidiş söz konusu. Ve İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın dediği gibi 2025'in en azından ilk 6 ayında daha da sıkıntılı bir dönem yaşayacak. Çünkü özellikle dış talep konusunda, ihracat konusunda büyük sıkıntıları var ve aşağı doğru gidiş devam edecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Hindistan eleman
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