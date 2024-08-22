Bakan Şimşek hakkında çıkan haberlere bakanlıktan jet hamle: "Masa başı uydurma haberler"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Önce istifa ettiği haberleri gündeme bomba gibi düşmüş ardından vergilerle ilgili ortaya atılan iddialar dikkat çekmişti.

Bugün ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın köşe yazısını yalanladı.

"KENDİ HAYAL DÜNYASI"

Babacan'ın, "Gerilimin nedeni Beştepe’deki toplantı" başlıklı haberi Bakanlığın radarına takıldı ve yalanlama geldi.

Bakanlık, "Gazete Pencere'de Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan 'Gerilimin nedeni Beştepe’deki toplantı' başlıklı haber tamamen gerçek dışı olup, gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir" ifadesi kullanıldı.

"MASA BAŞI UYDURMA HABER"

Ekonomi yönetiminin uygulamakta olduğu programı sabote etmek amacıyla dedikodu ve yalan hikaye uydurma gayretinin başladığının gözlemlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle kamuoyunun, kaynak belirtilmeden, 'kulis' adı altında ortaya atılan bu tür masa başı uydurma haberlere itibar etmemesi önem teşkil etmektedir. Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır."

Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır