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O meslek grubunun emeklileri muaf olacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.02.2025 14:47
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Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK kararına göre kendi adına evi bulunan ancak başka bir evde kiracı olarak oturan emekli öğretmen, emlak vergisinden muaf tutuldu. Ancak bundan faydalanmak isteyenler öğretmenler emekli maaşlarının dışında bir şeylerinin olmadığını ispat etmek zorunda.

O meslek grubunun emeklileri muaf olacak

KDK'nın kararına göre, adına kayıtlı konut niteliğinde bir taşınmazı bulunan ancak başka bir evde kiracı olarak yaşayan emekli öğretmen, emekli maaşı dışında gelirinin bulunmadığını gerekçe göstererek belediyeden emlak vergisinden muaf tutulmayı istedi.

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EMLAK VERGİSİNDEN MUAF

Talebi kabul edilmeyen ve Temmuz 2024'te vergi borcu ödeme emri gönderilen emekli öğretmen, bu kez de uzun yıllardır kirada yaşadığı konuttan alışkanlıkları nedeniyle ayrılamadığını bildirerek, ekonomik durumu dikkate alınarak emlak vergisinden muafiyet işlemlerinin yapılması talebiyle KDK'ye başvurdu.

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Başvuruyu değerlendiren KDK, ilgili belediyeyle başvurucunun talebinin karşılanması adına görüştü. Talebi olumlu karşılayan belediye, başvurucunun emlak vergisinden muafiyeti adına işlem tesis edildiğini KDK'ye iletti.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Zam emekli
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