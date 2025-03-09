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O olay sonrası fiyatlar arttı 'Daha da artacak gibi' 50 TL'den 80 TL'ye çıktı! 'İstanbul ve Ankara'da 150 TL'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
09.03.2025 10:19
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Hatay’da etkili olan zirai don afeti sonrası fiyatında artış yaşanan kapya biber serada 80 TL’den alıcı buluyor. Zirai don öncesi fiyatı 50 TL olan kapya biberin fiyatında artış yaşandı. Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çağtay "Fiyatlar daha da artacak gibi. Biberler dona dayanıklı olmadığı için çok fazla etkilendi" derken "Duyduğumuz kadarıyla İstanbul ve Ankara’da marketlerde 150 TL fiyatında" ifadelerini kullandı.

O olay sonrası fiyatlar arttı 'Daha da artacak gibi' 50 TL'den 80 TL'ye çıktı! 'İstanbul ve Ankara'da 150 TL'

Geçtiğimiz haftalarda Hatay’da etkili olan zirai don afeti bölgedeki çiftçilerin ürünlerine zarar vermişti. Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi’nde seralarda kapya biber yetiştiriciliği yapan üreticilerin ürünleri yüzde 50 oranında zarar görmüştü. Zirai don öncesi fiyatı 50 TL olan kapya biberin fiyatında artış yaşandı. Seradan 80 TL’ye alıcı bulan kapya biberin fiyatındaki artış tüketiciyi olumsuz etkiledi.

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"KAPYA BİBERİN ŞU AN FİYATI 80 TL, DUYDUĞUMUZ KADARIYLA İSTANBUL VE ANKARA’DA MARKETLERDE 150 TL FİYATINDA"

Toygarlı Mahalle Muhtarı Mehmet Çağtay, yaşanan zirai don afeti sonrası bölgedeki çiftçilerin mahsullerinin zarar gördüğünü ve bu nedenle kapya biberin fiyatının arttığını ifade etti.

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Çağtay, "Bizim mahallemiz tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don ile birlikte ciddi zararımız oldu. Şimdi de dondan etkilenmeyen seralarda hasat yapılıyor. Seralarda ürünün yarısı etkilendi, yarısı etkilenmedi. Etkilenmeyen ürünlerin hasadıyla birlikte fiyatlarda yükselme oldu. Kapya biberin şu an fiyatı 80 TL, duyduğumuz kadarıyla İstanbul ve Ankara’da marketlerde 150 TL fiyatında. Don olayında fiyatlarda gözle görülür artış var. Fiyatlar daha da artacak gibi. Biberler dona dayanıklı olmadığı için çok fazla etkilendi" dedi.

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"KAPYA BİBER ŞU AN 80 TL CİVARINDA, DON AFETİNDEN ÖNCE 50 TL CİVARINDAYDI"

Çiftçi Taha Çağatay, zirai don afeti öncesi kapya biberin sera fiyatının 50 TL olduğunu ve afet sonrası fiyatının 80 TL’ye çıktığını belirtti.

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Çağatay, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan don afetinden dolayı ürünlerimizde yüzde 50 oranında kaybımız oldu. Kalan kapya biberlerimizi topluyoruz. Fiyatlar dondan dolayı biraz yükseldi. Mersin ve Adana’da da fiyatlarda yükselme var. Kapya biber şu an 80 TL civarında, don afetinden önce 50 TL civarındaydı. Yüzde 50 oranında fiyat farkı var" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hatay kapya biber
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