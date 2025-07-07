O oyuncağın taşıdığı risklere dikkat! Bakanlık harekete geçti, kararını açıkladı...

Çocuk oyuncaklarından kırtasiye eşyalarına kadar birçok ürün Ticaret Bakanlığı tarafından denetleniyor. Bakanlık sahada ürünleri denetliyor ve kusur bulunan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden ifşalamaya devam ediyor.

ÇİN MENŞELİ ÜRÜN LİSTEDE

Bu zamana kadar teknoloji aletlerinden oda kokularına kadar pek çok ürün listeye girerken çocuk oyuncaklarındaki kusurlar dikkat çekiyor. Bakanlığın bugün güncellediği liste kapsamında menşe ülkesi Çin olan bir oyuncak yerini aldı.

Bakanlığın tespitine göre, oyuncakta "Dolgu Liflerinin Dışarı Çıkması" sorunu bulundu. Taşıdığı riskler olarak ise, "Kesikler, Kimyasal, Yangın" ifadeleri kullanıldı. Bakanlığın ürün için aldığı önlem ise "Gönüllü Geri Çağırma" oldu.

