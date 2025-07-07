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O oyuncağın taşıdığı risklere dikkat! Bakanlık harekete geçti, kararını açıkladı...

Ticaret Bakanlığı tarafından sahada yapılan denetimler sonucunda piyasadan toplatılan ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden ifşalanmaya devam ediyor. Bakanlığın denetimleri kapsamında sağlığı tehlikeye sokacak ürünler toplatılırken son olarak bir çocuk oyuncağı da GÜBİS'e eklendi.

O oyuncağın taşıdığı risklere dikkat! Bakanlık harekete geçti, kararını açıkladı...
Ezgi Sivritepe

Çocuk oyuncaklarından kırtasiye eşyalarına kadar birçok ürün Ticaret Bakanlığı tarafından denetleniyor. Bakanlık sahada ürünleri denetliyor ve kusur bulunan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden ifşalamaya devam ediyor.

O oyuncağın taşıdığı risklere dikkat! Bakanlık harekete geçti, kararını açıkladı... 1

ÇİN MENŞELİ ÜRÜN LİSTEDE

Bu zamana kadar teknoloji aletlerinden oda kokularına kadar pek çok ürün listeye girerken çocuk oyuncaklarındaki kusurlar dikkat çekiyor. Bakanlığın bugün güncellediği liste kapsamında menşe ülkesi Çin olan bir oyuncak yerini aldı.

O oyuncağın taşıdığı risklere dikkat! Bakanlık harekete geçti, kararını açıkladı... 2

Bakanlığın tespitine göre, oyuncakta "Dolgu Liflerinin Dışarı Çıkması" sorunu bulundu. Taşıdığı riskler olarak ise, "Kesikler, Kimyasal, Yangın" ifadeleri kullanıldı. Bakanlığın ürün için aldığı önlem ise "Gönüllü Geri Çağırma" oldu.
O oyuncağın taşıdığı risklere dikkat! Bakanlık harekete geçti, kararını açıkladı... 3

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Çin Ticaret Bakanlığı oyuncak bebek Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
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