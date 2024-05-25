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  4. O paraların yüzde 10’u vatandaşa verilecek! Mehmet Şimşek açıkladı: Alışveriş, kira, maaş ödemesi… Hepsini kapsıyor

O paraların yüzde 10’u vatandaşa verilecek! Mehmet Şimşek açıkladı: Alışveriş, kira, maaş ödemesi… Hepsini kapsıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.05.2024 08:34
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Vergi kaçakçılarını ihbar edenlere ikramiye geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçaçıranlar ile ilgili şikayetlerin sosyal medyadan iletilebileceğini açıkladı. Üstelik kaçakçıdan alınan vergiden onu ihbar edene pay verilecek. Payda oran da belli oldu.

O paraların yüzde 10’u vatandaşa verilecek! Mehmet Şimşek açıkladı: Alışveriş, kira, maaş ödemesi… Hepsini kapsıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi kaçakçıları ile mücadelesi tüm hızıyla sürerken dikkat çekici adım geldi Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tüketicileri de müfettiş olmaya çağırdı.

İHBAR EDENE PARANIN YÜZDE 10’U VERİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından o ihbarda bulunan vatandaşların ödüllendirileceği açıkladı. O ihbar üzerine yapılacak denetimlerde hem kaçırılan vergi hem de ona kesilen cezadan gelen paranın yüzde 10’u ihbarcıya verilecek.

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SADECE ALIŞVERİŞTE DEĞİL MAAŞ ÖDEMESİ DE RADARDA

Yeni ihbar yöntemiyle sadece telefonunuzdan sosyal medyaya girerek fiş,fatura kesmeyen, ‘ödemeyi iban üzerinden yap’ diyen ya da sahte evrak düzenleyen şirketleri Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikayet edebileceksiniz. Ücretini elden alan işçiler de kirasını elden ödemeye zorlanan kiracılar da sosyal medyadan 7/24 vergi kaçakçılarını şikayet edebilecek.

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Gelir İdaresi Başkanlığı tapu harcını eksik ödeme, kaçak ürün satışı, başka işletmenin pos cihazını kullanma, düşük KDV uygulaması şikayetlerini de değerlendirmeye alacak.


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Anahtar Kelimeler:
vergi
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