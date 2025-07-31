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O şehirde ekmeğe zam geldi! Yarından itibaren geçerli

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yapılacağını açıkladı. 1 Ağustos 2025’ten itibaren 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 TL’den 15 TL’ye yükselecek. Böylece ekmek fiyatına yüzde 20 oranında zam gelmiş olacak.

O şehirde ekmeğe zam geldi! Yarından itibaren geçerli
Ezgi Sivritepe

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, yarından itibaren Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu. Alnıaçık, artan maliyetlerin fırıncı esnafını zor durumda bıraktığını ve bu nedenle ekmek fiyatına zam yapmak zorunda olduklarını ifade etti.

O şehirde ekmeğe zam geldi! Yarından itibaren geçerli 1

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Alnıaçık, Ankara'da ekmek fiyatının 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 15 TL olarak uygulanacağını söyledi.

Zamdan önce 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liraydı.

O şehirde ekmeğe zam geldi! Yarından itibaren geçerli 2

Böylece Ankara'da yarından itibaren ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam gelecek.

Ocak ayında da Ankara'da ekmeğe zam gelmişti. Ocaktaki zamda ekmek fiyatları 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Zam ekmek
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