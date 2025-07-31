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1 Ağustos'tan zam geliyor! Ekmek fiyatlarına yeni zam: 200 grama azami...

İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında, ekmek fiyat tarifesiyle ilgili yeni karar alındı.

1 Ağustos'tan zam geliyor! Ekmek fiyatlarına yeni zam: 200 grama azami...
Çiğdem Sevinç

İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 200 gram ekmeğin azami satış fiyatının 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseltilmesi yönündeki teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

1 Ağustos tan zam geliyor! Ekmek fiyatlarına yeni zam: 200 grama azami... 1

O TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİ

Zam kararı ile ilgili Ticaret Bakanlığı'nın onayı beklenirken kararın 1 Ağustos'tan itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

Alınan karara göre, İzmir'de 200 gram ekmek 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 15 TL'den satılacak. Yeni fiyat tarifesi, İzmir genelinde geçerli olacak.

Ekmek zammı, girdi maliyetlerindeki artış gerekçesiyle gündeme geldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zam ekmek
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