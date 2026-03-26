FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

O şehirde ekmeğe zam geldi!

Bursa'da ekmek fiyatlarına gelen zam, 1 Nisan tarihi itibariyle geçerli olacak. Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, yapılan zammın, 2025 yılının son 3 ayının farkı olduğunu, 2026 yılında gelen zamların yansıtılmadığını söyledi.

Bursa’da ekmek fiyatlarına ilişkin tartışmalar sürerken, fırıncılar yapılacak artışın "yeni zam" değil, 2025 yılının son üç ayında karşılanamayan maliyet farkı olduğunu belirtti.

EKMEĞE ZAM

Mevcut durumda 15 TL’den satılan 200 gram ekmek 1 Nisan'dan itibaren 17,5 TL’den satılacak. Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, ekmek zammı ile ilgili şu cümleleri kurdu:

"2025 yılının son 3 ayında oluşan maliyet farkı esnaf tarafından sübvanse edildi. 2026 yılına girilmesine rağmen yeni döneme ait maliyet artışlarının henüz fiyatlara yansıtılmadı. Un fiyatı 1200 TL’ye çıktı, işçilikte yüzde 27 artış yaşandı. 40 bin TL maaş alan çalışanların ücretleri 65-70 bin TL’ye yükseldi. Enerji ve mazot maliyetlerinde de artış var. Ancak bunların hiçbirini henüz fiyatlara yansıtamadık"

“GEÇMİŞ DÖNEMİN FARKI”

Yapılacak 2,5 liralık artışın yalnızca 2025’in son üç ayına ait bir dengeleme olduğu belirten Çırakoğlu, "2026 yılına ait maliyet artışlarının ise halen karşılanamadı. Normal süreç işleseydi ekmek fiyatı 25 liraya kadar çıkabilirdi. Ancak şu anki artış sadece geçmiş dönemin farkını kapsıyor" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ ise 400 gram ekmeği 17,5 liradan satıyor. BESAŞ fırıncılara göre yüzde 50 indirimli satmış olacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Zam ekmek ekmek fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.