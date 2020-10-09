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O şehirde TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı yapıldı... İŞKUR ve MEB, TYP kura sonuçları açıklandı mı 2020?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2020 07:30 | Son Güncelleme

Binlerce kişinin başvurduğu TYP kadrosu için alımlar bir şehirde yapıldı. Diyarbakır'da İŞKUR tarafından belirtilen, 2 bin 208 kişi, bugün noter kurası ile TYP kadrosuna alınacak. Son olarak Diyarbakır'da yapılan kura çekilişi sonuçları açıklandı. Diğer illerde TYP kurası ne zaman çekilecek? Ekim ayında TYP başvuru sonuçları açıklandıktan sonra iş başı yapılacaktı, sonuçlar hala açıklanmadı. TYP başvuru sonucu sorgulama ekranı ve TYP sonuçları nereden öğrenilir detaylar haberimizde..

O şehirde TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı yapıldı... İŞKUR ve MEB, TYP kura sonuçları açıklandı mı 2020?

Koronavirüs salgınından sonra Milli Eğitim Bakanlığı okullara Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İŞKUR aracılığı ile güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı için düğmeye basmıştı. İŞKUR'da yayınlanan okullara TYP güvenlik görevlisi alımı ve TYP hizmetli(temizlikçi) alımı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İŞKUR'un TYP kapsamında Diyarbakır İl Müdürlüğünce düzenlenen ve 17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde bin 750 hizmetli ve 458 güvenlik görevlisi kadrosu için yapılacak kura çekilişi noter huzurunda yapıldı. Diyarbakır İŞKUR İl Müdürlüğüne ait twitter hesabından canlı olarak yapılan çekilişin ardından diğer illerde ne zaman kura yapılacak merak ediliyor. Okulların yüz yüze eğitime geçişinde diğer sınıflarında başlamasıyla TYP kura çekilişleri hızlanacağı düşünülüyor. Okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül tarihi itibari ile başlamasının ardından TYP başvuruları ne zaman sonuçlanacak araştırılıyor. Ekim ayında açıklanacağı söylenen kadrolu TYP'li adayları hala sonuçların açıklanmamasından şikayetçi.Alımlar noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile sonuçlanacak ve İl ve İlçe Müdürlüklerinden açıklanacak. Sonuçlar İŞKUR şube müdürlüğünden ve İŞKUR TYP ekranından da öğrenebilecek. TYP başvuru sonucu sorgulama ekranı ve TYP sonuçları nereden öğrenilir detaylar haberimizde..

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP başvurusunu yapan vatandaşlar, TYP güvenlikçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması yapmaya başladı. Okulların açılması ve başvuruların 22 Eylül Salı itibari ile bitecek olaması başvuru yapan vatandaşları heyecanlandırıyor. Batman, Kars, Çorum, Malatya, Antalya, Sinop, Muğla, Burdur, Sakarya, Erzurum, Edirne, Düzce, Trabzon, Aydın, Afyonkarahisar, Ardahan, Bursa, Çanakkale, Kahramanmaraş, Artvin, Osmaniye, Çankırı, Kars, Amasya, Manisa, Kilis, Hakkari gibi Türkiye'nin birçok ilinden verilen ilanlar binlerce kişi tarafından ilgi gördü. Özellikle İŞKUR'un son zamanlarda verdiği ilanlar arasında en fazla ilgili TYP başvuruları gördü. Aynı zamanda okullara TYP hizmetli başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, MEB İŞKUR TYP başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi ile ilgili açıklama geldi mi?

Son gün! 2020 İŞKUR TYP başvuru formu! İŞKUR okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı şartları! İŞKUR okullara hizmetli alımı hangi illerde var?Son gün! 2020 İŞKUR TYP başvuru formu! İŞKUR okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı şartları! İŞKUR okullara hizmetli alımı hangi illerde var?

MEB GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE HİZMETLİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce kişinin merak ettiği ve başvuru yapmak istediği İŞKUR okullara güvenlik personeli ve temizlikçi (hizmetli) alımı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı bekleniyor. MEB'in yüz yüze eğitiminin 21 Eylül 2020 tarihinde başlaması ve başvuru tarihinin 22 Eylül'de bitmesi ile alım yapılacak okullarda çalışacak güvenlik görevlisi ve hizmetlilerin bir an önce işe başlaması gerekiyor. MEB'in alım sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapması bekleniyor. MEB güvenlik görevlisi ve hizmetli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak edenlerin kısa bir süre beklemesi gerekiyor.

MEB'İN ALDIĞI GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE HİZMETLİLER NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK?

MEB'in resmi internet sitesini incelediğimizde başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirlenmedi. Fakat TYP ile seçilen personeller Ekim ayında işe başlayacağı bilgisi yer alıyor. Bu bilgiye göre MEB'in TYP başvuru sonuçlarını bir hafta içinde açıklaması gerekiyor. MEB konuyla ilgili net bir tarih vermediği için, açıklama geldikçe TYP alımlarının gelişmelerini haberlerimizde yer vereceğiz.

işkur

TYP PERSONELLERİ NASIL SEÇİLİYOR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

  • Noter kurası yöntemi,

  • Liste yöntemi,

  • Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

  • İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

  • Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

  • Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

  • Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.

  • Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.

    • meb

    TYP'YE BAŞVURANLAR NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

    İŞKUR'a TYP başvurusu yapanlar hangi alanlarda çalışıyorlar merak konusu oldu. TYP başvurusu kabul edilen adaylar; çevre temizliğinden restorasyona kadar birçok alanda çalışabiliyor.

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

    Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

    Çevre temizliği

    Kamusal altyapının yenilenmesi

    Ağaçlandırma

    Park düzenlemeleri

    Vadi ve dere ıslahı

    Erozyon engelleme çalışmaları

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi


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