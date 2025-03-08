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O sektör için yeni dönem başladı! Artık çalışma saatlerini bildirmek zorundalar, 'Güvence altına alacağız'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.03.2025 10:50
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Resmi Gazete'de 8 Mart 2025 tarihli düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, kuryelerin çalışma saatlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirileceğini belirterek hızlı teslimat hizmetinde yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini açıkladı. İşte detaylar...

O sektör için yeni dönem başladı! Artık çalışma saatlerini bildirmek zorundalar, 'Güvence altına alacağız'

Resmi Gazete'de 8 Mart 2025 tarihinde yayımlanan bir düzenleme ile dijital platformlarda sunulan hızlı gönderi hizmetleri, posta sektörü kapsamına alındı. Konu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu.

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Uraloğlu, kuryelerin çalışma saatlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatlerinin önüne geçebileceklerini belirterek, "Hizmetlerin daha planlı ve sistemli sunulması sağlanacak. Böylece hem hizmet kalitesi artacak hem de gerektiğinde idari yaptırımlar uygulanabilecek" sözlerini kullandı.

"GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ"

Tüketici memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, sektörün çok ani büyüdüğünü belirterek düzenleme ihtiyacının doğdunu ifade etti.

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Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği ülkelerinden örnek vererek şu sözleri sarf etti:

"AB örneklerinde olduğu gibi, bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği gibi hususları güvence altına alacağız"

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ŞİKAYETLER İNCELENECEK

Tüketici şikayetlerini denetleyen bir kurumun daha öncesinde olmadığını aktaran Uraloğlu, "Şikayetlerin ele alınmasında ciddi problemler yaşanıyordu. Şimdi ise yetkilendirme ve denetim şartları sayesinde tüketici şikayetlerinin azalmasını bekliyoruz" dedi.
NTV

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