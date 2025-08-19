FİNANS

O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi, iflasın eşiğine geldi! Mahkeme reddetmişti ama...

Yaşanan mali zorluklar nedeniyle hem işveren hem de iş arayanın yaşadığı zorluklar herkesin gündeminde. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da çalıştıracak personel bulamadıklarını "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen iş insanının pastanesi iflasın eşiğine geldi.

Ezgi Sivritepe

Yaklaşık 40 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe faaliyet gösteren Hacıbaba Pastaneleri, mali darboğaza girdi. Ekonomik zorluklar nedeniyle Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Hacıbaba Pastaneleri ile HBB Sosyal Hizmetler'e üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

6 KASIM'A BIRAKILDI!

Konkordato sürecinin denetimi için şirketlere ise üç kişilik de konkordato komiseri heyeti atanmasına hükmedildi.
Şirketler için konkordato davasının bir sonraki duruşması da 6 Kasım'a bırakıldı.

TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Hacıbaba Pastaneleri hakkında 15 Mayıs'ta konkordato ilanı yayımlanmış, bu kapsamda şirket için geçici mühlet kararı verilmişti.
Ancak 21 Temmuz'da şirketin konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedilmiş ve daha önce verilen geçici mühlet kaldırılmıştı.

O KONUŞMA GÜNDEM OLMUŞTU!

Hacıbaba Pastaneleri'nin sahibi Yılmaz Elaldı, 2022'de yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.
İstanbul’da eleman bulamadığından dert yakınan ve "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen Elaldı'nın açıklamaları sosyal medyada tepki çekmişti.

