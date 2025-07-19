O tarih sonrası işe başlayanlar için 'Maaş kesintisi olabilir' emekliler için canlı yayında açıkladı 'Yasal düzenleme şart'

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bankaların, emeklilerin maaşlarına kredi borçlarını ödememeleri halinde bloke koymasının önü açılmıştı. Son günlerde ise emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin maaşlarının kesileceği yönündeki iddialar ise dikkat çekmişti.

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Kazanılmış bir hakkın kesilmesi söz konusu olamaz. Yasal şekilde çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti yaşanmaz” dedi.

"ERTESİ GÜN DÜZELTEBİLİR"

Emekli olduktan sonra çalışmaya başlayanların Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında değerlendirildiğini hatırlatan Karakaş, muhasebe kaynaklı hataların olabileceğini vurgulayarak, "Eğer iş yeri destek primi bildirimini yapmamışsa maaşta geçici bir kesinti olabilir. Ancak bu, hemen ertesi gün düzeltilebilecek bir durumdur" sözlerini kullandı.



2008 EKİM SONRASINA DİKKAT!

2008 Ekim sonrası ilk kez sigortalı işe başlayanlar için durumun daha farklı olduğunu aktaran Karakaş, "Bu kişiler için kanunda yapılan değişiklik gereği maaş kesintisi söz konusu olabilir. Ancak mevcut emekliler için böyle bir durum yok" ifadelerini kullandı.



YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI: “EMEKLİNİN YANINDA OLMALIYIZ”

Emeklinin kredi borçlarını ödememesi halinde maaşına bloke konulması hakkında da konuşan Karakaş, “Bu karar emeklilerin aleyhine, bankaların lehine oldu. Emekliler zaten zor durumda. Rıza gösterse bile bloke uygulanmamalı. 16 milyondan fazla emeklimiz var ve çoğu geçim sıkıntısı yaşıyor. Bu mağduriyetin önüne geçmek için rıza olsa bile blokeyi engelleyen bir yasal düzenleme şart” sözlerini sarf etti.