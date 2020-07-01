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O tarihten önce çalışmaya başlayanlara müjde! Emeklilikte en avantajlı grup...

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.07.2020 14:38 | Son Güncelleme

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların merak ettiği konuların başında emeklilik zamanı gelir. Sosyal devlet prensibinin getirisi olarak emeklilik, vatandaşlara sunulan bir haktır. Yaşlılık döneminde en büyük gelir kaynağı emekli maaşıdır. Asıl soru; vatandaşların ne zaman emekli olacağıdır. Sigorta başlangıç tarihi emekliliği doğrudan etkiler.

O tarihten önce çalışmaya başlayanlara müjde! Emeklilikte en avantajlı grup...

Sigortalı olarak çalışmak ve kişilerin SGK'ya bildirilmiş olması emeklilik için tek başına yeterli olmaz. Milyonlarca vatandaşın hayalini kurduğu emeklilik için; yaş, cinsiyet, sigorta başlangıç tarihi, sigortalılık süresi ve kişilerin adına ödenen sigorta primleri istenilen şartlar arasında yer alır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen emeklilik şartlarının tamamının yerine getirildiği tarih, emeklilik zamanına işaret eder. Bu nedenle emeklilik koşullarından herhangi bir tanesi bile emeklilik zamanında belirleyici olur.

Emeklilik şartlarının aktif rol oynadığı yasa kapsamında sigorta başlangıç tarihi inkar edilemez bir avantaj sağlar. 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde ilk defa sigortalandırılanlar emeklilik konusunda adeta bir adım öndedir. Ancak bu nokta belirlenen tarih aralığında sigortalı olarak işe başlayanların emeklilik için 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü ödemesini tamamlamaları gerektiğini vurgulamak gerekir. Peki, 1999 tarihi ve öncesinde SGK girişi olanlar nasıl emekli olabilir? İşte merak edilen sorunun cevabı yazımızda...

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLARIN EMEKLİLİK İÇİN YERİNE GETİRMESİ GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Sigorta başlangıç tarihi 1999 ve öncesinde olanların emeklilik için yerine getirmesi istenilen şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir.

Kişilerin emekliliği hak edebilmesi için sigorta başlangıç tarihinin 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK'ya bildirilmesi gerekir. Başka bir ifadeyle sigortalılık statüsü fark etmeksizin vatandaşların 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmaları şarttır.
Kişilere erken emeklilik imkanı sunan koşullardan bir diğeri ise; 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmasıdır. İstenilen 15 yıllık sürenin 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında tamamlanması gerekir.
Sigortalı olarak çalışanların adına kendileri ya da işverenleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na 3600 sigorta priminin ödenmesi şarttır.
Sigorta başlangıç tarihi dikkate alındığında 9 Eylül 1999 ve öncesindeki staj başlangıçları kabul edilmez.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLAR NE ZAMAN EMEKLİLİĞİ HAK EDER?

1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlara belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda emeklilik hakkı verilir. Sigortalı çalışanların 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim gününü tamamladıkları zaman emeklilik yaşına işaret eder.

Kadın sigortalılar:

52 yaşında emekli olabilmek için; 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında,
54 yaşında emekli olabilmek için; 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında,
56 yaşında emekli olabilmek için; 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında,
58 yaşında emekli olabilmek için; 24 Mayıs 2011 tarihinden sonra istenilen şartları tamamlamaları gerekir.
Erkek sigortalılar:

56 yaşında emekli olabilmek için; 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında,
57 yaşında emekli olabilmek için; 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında,
58 yaşında emekli olabilmek için; 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında,
59 yaşında emekli olabilmek için; 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında,
60 yaşında emekli olabilmek için; 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra istenilen şartları tamamlamaları gerekir.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRLAR?

1999 tarihi ve öncesinde sigortalandırılan kişilerin belirlenen şartları yerine getirdiklerinde elde ettikleri emekli maaşlarının miktarı daha yüksektir. Buna göre; belirlenen tarihler arasında işe girenler emekli olduklarında en az 1600 TL emekliği aylığı alabilirler. Emekli maaşı ödenen prim miktarına bağlı olarak daha üst seviyelere çıkabilir.

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