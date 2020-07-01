O tarihten önce çalışmaya başlayanlara müjde! Emeklilikte en avantajlı grup...

Sigortalı olarak çalışmak ve kişilerin SGK'ya bildirilmiş olması emeklilik için tek başına yeterli olmaz. Milyonlarca vatandaşın hayalini kurduğu emeklilik için; yaş, cinsiyet, sigorta başlangıç tarihi, sigortalılık süresi ve kişilerin adına ödenen sigorta primleri istenilen şartlar arasında yer alır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen emeklilik şartlarının tamamının yerine getirildiği tarih, emeklilik zamanına işaret eder. Bu nedenle emeklilik koşullarından herhangi bir tanesi bile emeklilik zamanında belirleyici olur. Emeklilik şartlarının aktif rol oynadığı yasa kapsamında sigorta başlangıç tarihi inkar edilemez bir avantaj sağlar. 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde ilk defa sigortalandırılanlar emeklilik konusunda adeta bir adım öndedir. Ancak bu nokta belirlenen tarih aralığında sigortalı olarak işe başlayanların emeklilik için 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü ödemesini tamamlamaları gerektiğini vurgulamak gerekir. Peki, 1999 tarihi ve öncesinde SGK girişi olanlar nasıl emekli olabilir? İşte merak edilen sorunun cevabı yazımızda...

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLARIN EMEKLİLİK İÇİN YERİNE GETİRMESİ GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR? Sigorta başlangıç tarihi 1999 ve öncesinde olanların emeklilik için yerine getirmesi istenilen şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. Kişilerin emekliliği hak edebilmesi için sigorta başlangıç tarihinin 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK'ya bildirilmesi gerekir. Başka bir ifadeyle sigortalılık statüsü fark etmeksizin vatandaşların 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmaları şarttır.

Kişilere erken emeklilik imkanı sunan koşullardan bir diğeri ise; 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmasıdır. İstenilen 15 yıllık sürenin 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında tamamlanması gerekir.

Sigortalı olarak çalışanların adına kendileri ya da işverenleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na 3600 sigorta priminin ödenmesi şarttır.

Sigorta başlangıç tarihi dikkate alındığında 9 Eylül 1999 ve öncesindeki staj başlangıçları kabul edilmez. 1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLAR NE ZAMAN EMEKLİLİĞİ HAK EDER? 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlara belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda emeklilik hakkı verilir. Sigortalı çalışanların 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim gününü tamamladıkları zaman emeklilik yaşına işaret eder.