O ülkede 200'den fazla Türk fabrikası var! Türkiye daha pahalı oldu, taşındı 'Yoğun talebin altından kalkamayacak boyuta geldiler'

Türk hazır giyim sektöründe yaşanan üretim maliyetlerinde artış, çok sayıda firmanın yurt dışına yönelmesine yol açtı. Özellikle Mısır'da hızlanan Türk yatırımlarının Türkiye'nin ticaret dengesinde de değişime neden olduğu kaydedildi.

Ekonomim'de yer alan habere göre; 2022 yılı öncesine kadar Mısır’a dış ticaret fazlası veren hazır giyim sektörü, son yıllarda yaşanan yatırım dalgası ve Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) etkisiyle ithalata yönelerek dış ticaret fazlasının açığa dönüşmesine yol açtı. Gelişmelere paralel olarak 2021’de 118 milyon dolar olan hazır giyim sektörünün Mısır’a dış ticaret fazlası, 2022’de 31 milyon dolar, 2023’de 136 milyon dolar ve 2024’te ise 171 milyon dolar dış ticaret açığına dönüştü. Bu yıl yalnızca ocakta ise dış ticaret açığı 27 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışı işaret ediyor.

Öte yandan Mısır, Çin’in ardından Türkiye’nin en fazla konfeksiyon ithalatı yaptığı ikinci ülke konumuna yükseldi, Türkiye de ABD’nin ardından Mısır’ın en fazla ihracat yaptığı ikinci ithalat pazarı oldu.

İŞÇİLİK ÜCRETLERİ 5 KAT DAHA DÜŞÜK

Son verilere bakıldığında, Türkiye'de işçilik ücretleri 1000 doları aştı, Mısır'da ise bu rakam 200 dolar seviyelerinde yer alıyor. Bu durumun özellikle yüksek hacimli üretim yapmak isteyen yatırımcılar açısından büyük bir maliyet avantajı sağladığı kaydedilirken ülkenin, AB ve ABD ile yaptığı ticaret anlaşmalarının da yatırımcılar için önemli avantajlar sağladığı aktarıldı.

Ayrıca ham maddeye erişim konusunda da Mısır'ın, özellikle pamuk üretimi sayesinde güçlü bir konumda yer aldığı belirtildi. Mısır’da halihazırda 200’den fazla Türk tekstil fabrikası faaliyet gösteriyor. Mısır’da faaliyet gösteren yaklaşık bin 700 Türk şirketi, toplamda 3 milyar doları aşan yatırımlarıyla hem iç piyasayı destekliyor hem de ihracat potansiyelini artırıyor. Mevcut verilere göre, Mısır’ın tekstil ve konfeksiyon ihracatının yaklaşık üçte biri Türk firmaları tarafından gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE DAHA PAHALI HALE GELDİ

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, Türkiye ile Mısır arasında gerçekleşen hazır giyim ticaretinin Türkiye aleyhine gelişmesinin en önemli nedenlerinden birinin Türkiye’de faaliyet gösteren yerli markaların talebi olduğunu söyledi. Fayat, "İç piyasada birçok marka rakipleri ile mücadele edebilmek için fiyat baskısı ve pahalı olması nedeni ile Türkiye’ye sipariş veremiyor. Onların yoğun talebi ile de dış ticaret açığı her geçen gün artıyor. Ekonomi yönetiminin kura baskı uyguladığı, faiz ve enflasyonun yüksek olduğu ortamda ve bizim de masraflara yetişemediğimiz politikalar nedeniyle bu açık artarak devam edecek" dedi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Giyim Sanayicileri tarafından yayınlanan bir rapora göre, Türkiye’de yükselen üretim ve finansman maliyetleri nedeniyle Türkiye Asya’daki rakiplerinden yüzde 61, Kuzey Afrika’dakilerden ise yüzde 46 daha pahalı hale geldi.

"ORAYA TALEBİN AZALACAĞI BİR SÜRECE GİRECEĞİMİZİ ÖNGÖRÜYORUM"

Fayat, Mısır’a Türk yatırımları konusunda yılın ikinci yarısında bir yavaşlama beklediklerine işaret ederek "Orada da kapasiteyi birden bire büyütmenin sancılarını yaşayan Avrupalılar, Mısır’ın bunun altından kalkamayacağını düşünmeye başladı. Türkiye’yi çok ihmal ettiklerini belirtiyorlar. Şu an fiyat tutturmakta zorlansak da, iş alabilmek için çok zorluyoruz. En azından sektör yılın ikinci yarısında genel gideri görüp zarar edeceğini düşünmezse işleri alıyor. Çünkü Mısır’da tekstil ve hazır giyim ihracatı 5 milyar dolar seviyesinde iken bu değer Türkiye’de 30 milyar dolarlar civarında. Dolayısıyla onlar şu an çok yoğun talebin altından kalkamayacak boyuta geldiler bile. Bizde de finansman maliyetlerinin düştüğü ikinci yarıya Avrupa’daki talebin de arttığı bir pozisyonda girersek oradaki eğilim azalacaktır. Yeniden dış ticaret fazlası veririz demiyorum ama oraya talebin azalacağı bir sürece gireceğimizi öngörüyorum" dedi.