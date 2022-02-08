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O uygulamalar üretim maliyetlerini azaltabilir

08.02.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayicilerin son günlerdeki en önemli gündem maddelerinden birinin enerji fiyatlarındaki yüksek artışlar olduğuna dikkat çeken GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, sanayi kuruluşlarının güneş enerjisine yatırım yaparak en büyük gider kalemlerinden olan enerji maliyetlerini düşürerek, üretim maliyetlerini azaltabileceklerini vurguladı.

O uygulamalar üretim maliyetlerini azaltabilir

Türkiye güneş enerjisi sektörünü 12 yıldır başarı ile temsil eden ve kurulduğundan bu yana güneş enerjisi yatırımlarına yönelik bilgi erozyonunun önüne geçerek, güneş enerjisi sektörüne yönelik doğru farkındalığın artması için çalışan Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) bu alandaki faaliyetlerine devam ediyor.

GENSED bu hedef doğrultusunda 2018 yılından beri gerçekleştirdiği "Endüstriyel Çatılarda GES Uygulama" seminerlerinin 17’incisini 16 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 13.00’te Bursa’da bulunan Demirtaş OSB'deki DOSABSİAD Konferans Salonunda düzenleyecek.

Seminer ile ilgili açıklama yapan GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, Türkiye’nin en büyük ticaret partneri olan Avrupa Birliği’nin sınırda karbon vergileri uygulayacağı tarihin yaklaşmakta olduğuna, aynı zamanda elektrik fiyatlarındaki artışların da devam edeceğinin öngörüldüğüne dikkat çekerken her iki faktörün de güneş enerjisi yatırımlarının özellikle sanayi kuruluşları için önemini her geçen gün daha da artırdığını belirtti.

MEVZUATTAKİ SON GELİŞMELER MASAYA YATIRILACAK

İş dünyasının da bu önemi her geçen gün daha da anladığını ve GES yatırımlarına yönelik ilgisini arttırdığını gözlemlediklerini kaydeden Hakan Erkan, birçok farklı sektörden sanayicilerin kendilerine GES yatırımları için yoğun şekilde bilgilendirme semineri talebinde bulunduğunu kaydetti.

Hakan Erkan sözlerinin devamında Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSABSİAD) işbirliğiyle bir araya gelecekleri Bursalı sanayiciler ile de güneş enerjisi sektörüne yönelik gerek mevcut yatırım ortamı, gerekse de ilgili mevzuattaki son gelişme ve değişiklikleri masaya yatıracaklarını söyledi.

“ENDÜSTRİYEL GES UYGULAMALARI ÜRETİM MALİYETLERİNİ AZALTABİLİR”

Sanayicilerin son günlerdeki en önemli gündem maddelerinden birinin enerji fiyatlarındaki yüksek artışlar olduğuna dikkat çeken Erkan, sanayi kuruluşlarının güneş enerjisine yatırım yaparak en büyük gider kalemlerinden olan enerji maliyetlerini düşürerek, üretim maliyetlerini azaltabileceklerini vurguladı.
GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Üretim maliyetlerindeki yükseliş sanayi kuruluşları için rekabetçi ortamı etkileyen bir faktör olmuştur ve enerji fiyatlarındaki artışın devam edeceği öngörülmektedir. Oysaki 25 yıl ekonomik ömrü bulunan güneş enerjisi santrallerinin yatırım geri dönüş süreleri 5 yılın altına inmiş durumdadır. Dolayısı ile bugün bir GES yatırımı yapan sanayi kuruluşu bu yatırımı ile amortisman süresi sonrasında 20 yıla yakın herhangi bir maliyet olmadan ücretsiz elektrik kullanabilecek, fazlasını da şebekeye vererek gelir elde edebilecektir. Bu nedenlerle sanayi kuruluşlarının bu konuda yatırımlarını hızlandıracaklarını görüyoruz. Ülkemizin güneşteki yüksek potansiyelimizi değerlendirmeliyiz.”

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