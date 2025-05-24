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O yaşı doldurmayanlar canlı yayın bile açamayacak! Tarih verdi, o uygulamalar için de geçerli olacak 'Türkiye'de de başlıyor'

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, internette gençleri olumsuzluklara karşı korumak adına "Genç Hesapları" uygulamasını devreye aldıklarını belirterek, "16 yaş altındaki gençler, bu ayarları değiştirmek isterse mutlaka bir ebeveynin onayı gerekiyor" dedi.

O yaşı doldurmayanlar canlı yayın bile açamayacak! Tarih verdi, o uygulamalar için de geçerli olacak 'Türkiye'de de başlıyor'

Sezen Yeşil, Türkiye’de hayata geçirdikleri "Instagram Genç Hesapları" uygulamasının genç kullanıcıları ve ailelerini koruma ve güçlendirme yönündeki kararlılıklarını ortaya koyduğunu söyledi.

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EBEVEYN ONAYI GEREKECEK

Uygulamayı hem gençlerin hem de ebeveynlerinin ihtiyaçlarını gözeterek tasarladıklarını ifade eden Yeşil, dijital çağda çocuk yetiştirmenin ekran süresi yönetiminden kimlerin onlarla iletişim kurabileceği konusundaki endişelere kadar birçok zorluğu beraberinde getirdiğine dikkati çekti.
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CANLI YAYIN AÇAMAYACAKLAR

Bu nedenle uygulamada yer alan koruma özelliklerinin varsayılan olarak daha sıkı gizlilik ve içerik ayarlarıyla devreye girdiğine işaret eden Sezen Yeşil, şunları söyledi:

"16 yaş altındaki gençler, bu ayarları değiştirmek isterse mutlaka bir ebeveynin onayı gerekiyor. Bu korumalar sayesinde gençlerin yabancılarla etkileşime girme olasılığı sınırlandırılıyor, istenmeyen ya da uygunsuz içerikler filtreleniyor ve uzun süreli ekran kullanımının ardından mola vermeleri hatırlatılarak sağlıklı dijital alışkanlıklar teşvik ediliyor. Ayrıca, bu yıl içinde Türkiye’de de kullanıma sunulacak yeni özelliklerle birlikte 16 yaşından küçük gençler, ebeveyn onayı olmadan canlı yayın açamayacak. Böylece gençler, hem güvenli hem de denetimli bir deneyim yaşayacak."
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YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLİYOR

İlk sonuçların oldukça umut verici olduğunu vurgulayan Yeşil, dünya genelinde şimdiye kadar Genç Hesapları kullanan 13-15 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 97’sinin varsayılan koruyucu ayarları değiştirmediklerini dile getirdi.

Yeşil, ABD’de yapılan ankette ebeveynlerin yüzde 94’ünün bu özelliğin çocuklarının Instagram deneyimini daha sağlıklı yönetmelerine yardımcı olduğunu belirttiklerini söyledi.
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Bu çalışmalarının uzantısı olarak gençlerin yaşlarına uygun dijital deneyimler yaşamalarını sağlamak için yaş doğrulama yöntemlerini geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Yeşil, "Örneğin, genç bir kullanıcının yetişkin yaşıyla yeni bir hesap açmasını ya da mevcut hesabını yaşça büyük bir kullanıcıyla ilişkilendirerek sistemi atlatmasını engellemek için mevcut hesap bilgilerini baz alıyoruz. Hatta doğum tarihi yetişkin olarak görünse bile o hesabın bir gence ait olup olmadığını tespit edebilecek yöntemler üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.
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"ÇOK GENCE ULAŞMASINI SAĞLIYORUZ"

Yeşil, dijital dünyanın da sürekli değiştiğine işaret ederek, "Bu durum, çocuklarının internet ortamında güvenli ve yaşlarına uygun bir deneyim yaşadığından emin olmak isteyen ebeveynler için zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Ebeveynlerin sürece dahil olmak istediklerini biliyoruz ancak bu, her geçen gün daha da zorlaşıyor. Günümüzde gençler hem arkadaşları ve aileleriyle bağlantı kurmak hem de yeni ilgi alanları keşfetmek için haftada ortalama 40 farklı uygulama kullanıyor. Bu nedenle, ailelerle ve uzmanlarla işbirliğimizi sürdürerek Genç Hesapları’nın sunduğu korumaların mümkün olduğunca çok gence ulaşmasını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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EN ETKİLİ YÖNTEM: EBEVEYN KATILIMI

Yaş doğrulama ve yaşa uygun dijital deneyimler konusunda her duruma uyan tek bir çözümün olmadığını dile getiren Yeşil, teknolojinin bu alandaki katkısı büyük olsa da en etkili yöntemin ebeveyn katılımından ve uygulama mağazası düzeyinde yapılacak yaş doğrulamalarından geçtiğini söyledi.

Yeşil, gençlerin yeni uygulama indirmek istediklerinde tıpkı alışveriş yapmak istediklerinde olduğu gibi işletim sisteminin ya da uygulama mağazasının ebeveynleri bilgilendirmesinin zorunlu olması gerektiğini belirterek, gençler birden fazla platformu eş zamanlı kullandıklarından, tüm sektörün içerik standartları ve yerleşik korumalar konusunda uyumlu hareket etmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.
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BU YIL İÇİNDE GENİŞLETİLECEK

Türkiye’de de birçok ebeveynin, çocuklarının sosyal bağlantılarını ya da yaratıcılıklarını tamamen kısıtlamadan onları dijital ortamda koruyabilecek araçlar aradığını gördüklerini ifade eden Yeşil, Genç Hesapları'nın bu dengeyi kurmayı amaçladığını ve gençlerin kendilerini güvende hissederek keşfedebilecekleri ve ifade edebilecekleri alan sunarken ebeveynlerin de güçlü koruma önlemlerinin devrede olduğunu bilerek içlerinin rahat olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Sezen Yeşil, ayrıca bu yıl içinde "Genç Hesapları" kapsamındaki koruma önlemlerini Facebook ve Messenger’da da genişletmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Instagram sosyal medya yasası
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