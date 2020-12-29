Ocak 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi... İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği erken yatar mı? Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar?

2020 yılının bitmesine sayılı zaman kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri hızla devam ederken, koronavirüs pandemisinden dolayı binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'ni araştırıyor. Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar araştıran vatandaşlar, yılbaşından dolayı Kısa Çalışma Ödeneği'nin tarihinin öne çekilmesini bekliyor. Yeni yıl kutlamalarını geçen yıl olduğu gibi bu yılda evde yapacak olan vatandaşlar 2021 Ocak Kısa Çalışma Ödeneği veriliş tarihi ne zaman olacak merak ediyor. İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ocak ayı verilme tarihi araştıran vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bu konuya dair güncel bir açıklama yapmadığını, açıklama yaparsa mutlaka haberlerimizde yer vereceğimizi belirtelim. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR? Son yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti. Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor: