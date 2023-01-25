Ocak 2023 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte TÜİK Ocak ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih...

Ocak 2023 enflasyon oranının açıklanacağı tarih vatandaşlar tarafından merak edildi. Bilindiği üzere; geçtiğimiz ay tüketici fiyat endeksi (TÜFE) senelik yüzde 64,27, aylık yüzde 1,18 olarak açıklanmıştı. Peki, ocak enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? İşte TÜİK Ocak ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih...

2023 OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat 2023 Cuma günü açıklanacak.

2022 ARALIK ENFLASYON ORANI

Aralık ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) senelik yüzde 64,27, aylık yüzde 1,18 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında Kasım ayına oranla yüzde 1,18, 2021'in Aralık ayına göre yüzde 64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 97,72 arttı, aylık yüzde 0,24 azaldı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında Kasım ayına göre yüzde 0,24 azalış; 2021'in Aralık ayına göre yüzde 97,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,47 artış gösterdi.

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

