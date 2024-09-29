Ocak 2025 için son 3 ay! Asgari ücretli için masada iki oran var! Vatandaş bu zammı beklemiyordu... İşte konuşulan rakamlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program'ı açıklamış ve gerçekleşen toplantıda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 33'ten yüzde 41.5'e revize etmişti. Yapılan bu düzenleme sonrası ocak ayı zammının da daha yüksek olacağı belirlenmiş oldu.

Ekonomistler 2025 Ocak ayına 3 ay kala asgari ücret zam oranını tahmin ediyorken beklentiler enflasyon oranına göre bir artışın geleceği yönünde. Temmuz ayında ara zam alamayan asgari ücretli gözünğ ocak ayına çevirmişken masada konuşulan rakamlar vatandaşın merakını artırıyor.

Ekol TV'nin haberine göre, aralık ayında TÜRK-İŞ ve TİSK'in biraraya gelmesi ile beraber Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmış olacak. Her iki tarafında zam beklentisinin konuşulacağı toplantıda hükümet orta yolu bulmaya çalışacak.

MASADAKİ RAPORLAR ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEYECEK

OVP'de konuşulan hedefler, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini, TÜİK'in açıkladığı rakamlar ve TÜRK-İŞ'in hazırlamış olduğu yaşam maliyeti raporunun masada bulanacağı toplantı için tahminler yapılmaya devam ediyor.

Yapılan tahminler ise genel olarak yüzde 30'luk bir artışın olabileceği yönünde bu da 17 bin 2 TL'lik asgari ücretin 2025 yılında 22 bin TL'yi geçebileceğini işaret ediyor.

Ocak ayında 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emeklinin yüzde 20 civarı zam alabileceği göz önüne alındığında enflasyon farkının üzerine konulması muhtemel refah payı ile asgari ücret zammının yüzde 30 seviyesinde olacağı görüşü hakim ekonomi dünyasında.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ BAZ ALINIRSA...

Bir başka senaryo ise OVP kapsamında 2024 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 41.5 oranı ile asgari ücret hesaplanıyor. Bazı uzmanlar bu oranda zam yapılarak yeni asgari ücretin 24 bin TL'yi geçeceğini konuşuyor.

Merkez Bankası Katılımcı Anketi'ne göre ise yeni yılda asgari ücrete yapılması beklenen zam oranı yüzde 43.

Aralık ayındaki toplantıda sadece enflasyon oranları baz alınmayacak. Asgari ücretlinin talebi, işveren hangi rakam üzerinden ilerleyeceği de bu oranı etkileyecekken ekonomistler enflasyon ve büyüme tahminlerini göz önünde bulundurduğunda asgari ücret için yüzde 30'luk zam bekleniyor. Bu oran üzerine çıkıldığında ise enflasyon beklentilerini olumsuz etkileyebileceği savunulunuyor.