Ocak 2026'da kıdem tazminatı değişiyor! Her çalışanı ilgilendiriyor, işte kıdem tazminatı tavan ücret ve hesaplama

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? 2026 kıdem tazminatı tavan ücret ne kadar olur? Milyonlarca çalışan maaş zamlarının yanı sıra en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de kıdem tazminatı konusu. Peki, kıdem tazminatı ne zaman değişecek? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Uzman isim, her çalışanı ilgilendiren önemli detayı açıkladı.

Hande Dağ

Kıdem tazminatı tavanı 2026 yılında ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı, ocak ayından itibaren ücret artışlarıyla birlikte değişiyor. Peki, yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Uzman isimden milyonlarca çalışanın merak ettiği bu sorulara yanıt geldi. İşte detaylar...

Ocak 2026 da kıdem tazminatı değişiyor! Her çalışanı ilgilendiriyor, işte kıdem tazminatı tavan ücret ve hesaplama 1

"OCAKTAN SONRA ALINACAK KIDEM TAZMİNATLARI DAHA DA YÜKSELECEK"

A Haber canlı yayınında kıdem tazminatı konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Her Ocak ve Temmuz'da kıdem tazminatı da değişiyor. Onun bir tavanı var. O tavan değişiyor. Memura yapılan zam oranında değişiyor. Ocak ayı herkesin gelirinin artacağı bir ay olacak. İşte biz 4 aylık enflasyonu karşıladık; 10.25 çıktı. Şimdi 2 ay daha gelecek. 6 aylık enflasyon belli olacak. Dolayısıyla hem emeklilerin hem de memurların ocakta alacakları artışlar aşağı yukarı kesinleşmiş olacak. Ama şimdi gelen tahminlere baktığın zaman işte yüzde 28,5'luk bir orta vadeli program var. Yine Merkez Bankası'nın anketleri var. Dolayısıyla 28-30 aralığında bir yıl sonu enflasyonu bekliyoruz. Bu durumda da SSK Bağkur emeklisi 13-14, memur emeklisi de 19-20 bandında bir artış alacak gibi görünüyor. Şimdi bu 19-20 bandındaki artış aslında kıdem tazminatı tavanını da arttırıyor. Her Temmuz ve Ocak'ta memura yapılan artış kadar kıdem tazminat tavanı belirleniyor. Şu anda 53 bin 919 TL. Yani şu anda 1 yıllık kıdem tazminatının en yüksek rakamı 53 bin 919 TL. İşte yüzde 20 diyelim ki bir artış olursa da bu 64 bin TL'yi geçmiş olacak. Dolayısıyla ocaktan sonra alınacak kıdem tazminatları daha da yükselecek.

Ocak 2026 da kıdem tazminatı değişiyor! Her çalışanı ilgilendiriyor, işte kıdem tazminatı tavan ücret ve hesaplama 2

ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI TAVANI

İkincisi; asgari ücret artacak Ocaktan sonra, asgari ücretin artışıyla birlikte en düşük kıdem tazminatı da artmış olacak. Şimdi şu anda asgari ücret brüt asgari ücret 26 bin 5 lira, dolayısıyla şu anda ayrılan bir asgari ücretli her yıl için 26 bin 5 lira alırken Ocak'ta atıyorum işte yüzde 30 diyelim arttı, bu sefer de 33 bin lira civarında bir para yapıyor yüzde 30 artarsa, 33 bin lira üzerinden kıdem tazminatı hesaplanacak. Ocak'ın 1'inden itibaren geçerli oluyor yeni asgari ücret. Dolayısıyla Ocak 1'den itibaren işten ayrılan birisi yeni asgari ücrete göre kıdem tazminatı ve yeni kıdem tazminatı tavanına göre hesaplanacak. Şu anda ayrılan da şu anki asgari ücretten. Dolayısıyla Ocak ayı hem maaşları artıracak hem de kıdem tazminatı tavanıyla birlikte alınacak en düşük kıdem tazminatını da arttıracak.

Ocak 2026 da kıdem tazminatı değişiyor! Her çalışanı ilgilendiriyor, işte kıdem tazminatı tavan ücret ve hesaplama 3

KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN NEYE BAKILIYOR, NASIL ÖDENİYOR?

1475 sayılı iş kanununun 14. maddesi hala geçerli, kıdem tazminatını tarif ediyor. Orada son brüt ücret üzerinden ödenir diyor. Ama bizim giydirilmiş brüt ücret dediğimiz bir hesaplama yöntemi de var. Eğer yıl içinde size düzenli olarak ve nakit olarak ödenen bir para varsa; işte atıyorum mesela veznedarlara kasa tazminatı ödeniyor ya da her bayram ikramiye veriliyor ya da her ay size bir giyecek parası veriliyor, yemek parası veriliyor, yol parası veriliyor nakit olarak ama düzenli olarak. Mesela sen bu ay çok iyi çalıştın bir prim verildi, gelecek ay iyi çalışmadın prim verilmedi, bu düzenli olmadığı için bunlar sayılmıyor. Ama düzenli olarak ödenen bütün paralar brüt ücrete ekleniyor ve kıdem tazminatında hesaplamaya giriyor. Yani atıyorum senin brüt maaşın 30 bin lira, sana her ayda 1000 lira yemek parası ödeniyor nakit olarak ya da düzenli olarak. Senin artık kıdem tazminatına esas ücretin 31 bin lira olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla bu kıdem tazminatını arttırıcı bir etki yapıyor. Dolayısıyla giydirilmiş ücret kıdem tazminatına esas ücreti yukarıya çekiyor. Dolayısıyla kıdem tazminatını arttırıyor.

Ocak 2026 da kıdem tazminatı değişiyor! Her çalışanı ilgilendiriyor, işte kıdem tazminatı tavan ücret ve hesaplama 4

Kıdem tazminatını almanın bir süresi yok. İşten ayrıldığınız zaman ödenecek. Tek seferde ödeniyor. Taksit senin isteğin olmazsa taksitle ödenmiyor ve kıdem tazminatından damga vergisi hariç kesinti yapılamıyor. Başka hiçbir kesinti yapılamıyor. İşte haciz, maciz vesaire kesinti yapılamıyor. Sadece damga vergisi kesilebiliyor"

Ocak 2026 da kıdem tazminatı değişiyor! Her çalışanı ilgilendiriyor, işte kıdem tazminatı tavan ücret ve hesaplama 5

