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Ocak ayı başkomiser maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 Ocak zammı başkomiser, polis memuru maaşları...

03.01.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarının belli olmasıyla gözler, komiser ve polis memuru maaşlarına çevrildi. 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanan verilere göre aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 oldu. Peki ocak ayı başkomiser maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 Ocak zammı başkomiser, polis memuru maaşları...

Ocak ayı başkomiser maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 Ocak zammı başkomiser, polis memuru maaşları...

Başkomiser ve polis memuru maaşları için gözler, TÜİK tarafından açıklanması beklenen aralık ayı enflasyon verilerine çevrilmişti. Verilerin açıklanmasının ardından güncel maaşlar şekillendi. Peki ocak ayı başkomiser maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 Ocak zammı başkomiser, polis memuru maaşları...

BAŞKOMİSER VE POLİS MEMURU MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Polisler için %8.91 olan zam oranı enflasyon farkı ile yüzde 16.91 olacak.

Bu oran baz alındığında 2023 Ocak ayında 8/1 polis maaşı 16.082 TL olması bekleniyor.

3/1 başkomiser maaşının ise 18.489 TL olacağı öngörülüyor.

Yeni maaşlara ilişkin güncel açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

Ocak ayı başkomiser maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 Ocak zammı başkomiser, polis memuru maaşları...

POLİS OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak.

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak.

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.

Ceza almamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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