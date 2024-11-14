Ocak ayına 2 aydan az kaldı... Zam senaryolarına yenisi eklendi! Emin Yılmaz 4 farklı tabloyla anlattı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim ayı enflasyon oranını açıklaması ile emekli ve memurların alacağı 4 aylık zam farkı belli oldu. Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranları da bekleniyorken Merkez Bankası yılın son enflasyon raporu toplantısını gerçekleştirdi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44'e yükseltiğini duyurunca maaş zammı senaryoları tekrar yazılmaya başlandı. Mevcut durumda SSK ve Bağkur emeklileri doğrudan enflasyon farkı alırken, memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme ve enflasyon farkı üzerinden maaşlar güncelleniyor.

Ocak ayına artık iki aydan daha az bir süre kalmışken Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e memur ve emekliler için 4 farklı zam senaryosunu paylaştı.

MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN 4 FARKLI TAHMİN

Yılmaz, memurlara toplu sözleşmeden 2025 yılında yüzde 6 oranında zam geldiğini vurgulayarak, "Memur maaşları kendi içerisinde aktüeryal bir hesaplama yöntemi ile belirlenmektedir. Kasım ve Aralık enflasyon verisine çeşitli rasyolar yükleyerek şu şekilde bir hesaplama yapabiliriz" şeklinde konuştu.

"Kasım ve Aralık aylarında oluşabilecek enflasyon oranlarının tahminiyle hesaplama yapan Yılmaz, şu şekilde bir tablo oluşturdu:

Kasım, Aralık ayı için enflasyon %1 çıkarsa 2024 II. dönem için memur ve memur emeklisine zam oranı %10,77 olacaktır.

Kasım, Aralık ayı enflasyonu %2 çıkarsa memur ve memur emeklisine %12,35 oranında zam farkı doğacaktır.

Kasım, Aralık ayı enflasyonu %2,5 çıkarsa bu durumda memur ve memur emeklisi maaşlarına %13,45 oranında güncelleme yapılacaktır.

Kasım, Aralık ayı enflasyonu %3 çıkarsa memur ve memur emeklisine %14,56 oranında maaş farkı oluşacağı kanaatindeyim."

SSK, Bağkur ve memur emeklisinin zam oranlarının eşitlenebileceğini kaydeden Yılmaz, refah payı ile memur emeklisine verilecek farkla bunun yapılabileceğini söyledi. Yılmaz, memur emeklilerinin SSK ve Bağkur emeklilerine göre yüzde 4,30 civarında daha az zam alabileceğini sözlerine ekleyerek, "Hükümet burada farkı eşitleme yoluna gidebilir" şeklinde konuştu.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2024 Temmuz döneminde en düşük memur maaşının 39 bin 177 lira olduğunu ve en düşük memur emeklisi maaşının ise 17 bin 587 lira olduğunu belirten Yılmaz sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Şahsi görüşüm kasım, aralık ayı için enflasyon verisinin yüzde 2,5 çıkacağı yönünde. Buna göre yıl sonunu yüzde 48,28 ile kapattığımız taktirde memur ve memur emeklisinin alacağı maaş fark oranı yüzde 13,45 olur. En düşük memur maaşı 44.446 TL’ye, memur emeklisinin ise en düşük maaşı 19.952 TL’ye yükselecektir.

Burada hesapladığımız veriler tahmin üzerinden kurgulanmıştır. Refah payı, seyyanen bir artış yapılması yasa koyucunun tasarrufunda olacaktır. Eğer refah payı verilecekse bunun için bir kanuni düzenleme gerektiğini vurgulamak isterim.”