Ocak ayında göreve başlayacaklar! Çevre Bakanlığı 527 sözleşmeli personel alacak

Yılın son günlerine doğru Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı duyurusunda bulundu. Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'ın sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruya göre, 527 sözleşmeli personel alınacak.

Demiralp, kapasitenin artırılacağını belirterek başvuruda bulunacak adayların merak ettiklerini de paylaşımı üzerinden yanıtladı. Demiralp, 383 idari personel, 99 teknik personel, 45 destek personeli olmak üzere toplamda 527 sözleşmeli personel alımının olacağını belirtti.

Demiralp'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sözleşmeli personel alımı KPSS puanına göre yapılacak, başvurular ÖSYM aracılığı ile 2025 yılı Ocak ayında alınacak.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Çevre ve Şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur ünvanlarındaki 500 personel hangi şartlarda alınacak?

Kariyer meslek personeli grubundaki bu alımlar, KPSS puan türü baz alınarak yazılı ve sözlü sınavın ardından gerçekleştirilecek.

200 ENGELLİ MEMUR ALIMI YAPILACAK

200 engelli memura ilişkin alım hangi şartlarda ve ne zaman yapılacak?

Engelli memur alımı e-KPSS puanı baz alınarak ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyesinde farklı branşlarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirleyeceği takvime göre gerçekleştirilecek.

23 ARALIK'TA SINAVA GİRİLECEK

İklim değişikliği uzman yardımcısı alım süreci ne zaman tamamlanacak?

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden KPSS ve YDS puanına göre alınan başvurular adayların 23.12.2024 tarihinde gireceği sınavın ardından sonuçlanacak.

OCAK AYINDA GÖREVE BAŞLANILACAK

Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Programı (IUP) kapsamında katılımcı olarak belirlenecek 1500 kişi ne zaman ve hangi kapsamda çalıştırılacak?

Katılımcılar, 2025 yılı Ocak ayı içinde göreve başlayacak olup, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatındaki hizmet binalarının temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerini destekleme kapsamında istihdam edilecekler"