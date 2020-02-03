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Ocakta fiyatı en çok artan ürün patlıcan, en fazla düşen çocuk kazağı oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 10:31 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 81,46 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,22 ile çocuk kazağı oldu.

Ocakta fiyatı en çok artan ürün patlıcan, en fazla düşen çocuk kazağı oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, patlıcandaki fiyat artışını, yüzde 35,81 ile domates, yüzde 30,9 ile mandalina izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 24,45 ile salatalık, yüzde 22,38 ile ulaşım araçlarıyla ilgili hizmet ücreti, yüzde 21,63 ile resmi evraklarla ilgili hizmet ücreti, yüzde 20,61 ile yeşil soğan, yüzde 20,54 ile sivri biber, yüzde 20,04 ile kuru soğan, yüzde 19,45 ile kabak, yüzde 16,54 ile limon yer aldı.

EN ÇOK ÇOCUK KAZAĞI UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,22 ile çocuk kazağında gerçekleşti. Bunu yüzde 13,65 ile kadın gömleği, yüzde 13,16 ile kadın elbisesi, yüzde 13,06 ile kadın hırkası, yüzde 12,89 ile kadın kabanı, yüzde 11,68 ile kadın kazağı, yüzde 10,96 ile erkek ceketi, yüzde 9,75 ile çocuk için spor kazağı (sweatshirt), yüzde 9,73 ile erkek montu izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Madde Bir önceki aya göre değişim oranı Patlıcan 81,46 Domates 35,81 Mandalina

30,90 Salatalık
24,45 Ulaşım araçları ile ilgili hizmet ücreti
22,38 Resmi evraklarla ilgili hizmet ücreti
21,63 Yeşil soğan
20,61 Sivri biber
20,54 Kuru soğan
20,04 Kabak
19,45 Limon
16,54 Ispanak
15,85 Karnabahar
14,77 Hacca gidiş ücreti
14,39 Patates
10,67 Doğal gaz abonman ücreti
10,53 Diş dolgu ücreti
9,58 Köprü geçiş ücreti
8,02 Kablolu- özel televizyon yayın hizmetleri
7,45 Mücevher (altın)
6,56Ocakta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Madde Bir önceki aya göre değişim oranı Gömlek (erkek için)

-5,50 Kanepe
-5,63 Gömlek (çocuk için)
-6,30 Pantolon (kadın için)
-6,49 Tek masa
-6,66 Oturma odası takımı
-6,76 Ankastre mikrodalga fırın
-7,02 Eşofman (erkek için)
-7,58 Genç odası takımı
-8,17 Bot (çocuk için)
-8,30 Yemek odası takımı
-8,72 Erkek mont
-9,73 Sweatshirt (çocuk için)
-9,75 Ceket (erkek için)
-10,96 Kazak (kadın için)
-11,68 Kaban (kadın için)
-12,89 Hırka (kadın için)
-13,06 Elbise (kadın için)
-13,16 Gömlek (kadın için)
-13,65 Kazak (çocuk için)
-14,22

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Anahtar Kelimeler:
fiyat artışı, ocak, TÜİK, zam şampiyonu,

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