FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ödeme için son günler! Emekliye vergi yok

Ödeme için son günler! Emekliye vergi yok

29.11.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günlere girildi. Emlak vergisinden bazı gruplar ise muaf tutuluyor. Bunlardan birisi ise emekliler. Peki imkandan kimler, nasıl faydalanır? İşte cevabı…

Ödeme için son günler! Emekliye vergi yok

Bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mal varlıklarından alınan emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Tek seferde de ödenebilen emlak vergilerini iki taksit şeklinde ödemek istediyseniz son günleriniz kaldı. Devlet bazı kişileri emlak vergisinden muaf tutuyor. Bunların başında ise bazı emekliler geliyor. Ancak elbette bu muafiyet için bazı şartların sağlanmış olması gerekiyor. İşte emlak vergisinden muaf olan gruplar…

EMEKLİLERE VERGİ MUAFİYETİ

Devlet bazı grupları emlak vergisinden muaf tutmaktadır. Bunlar: Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi, engelli yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf bulunuyor. Muafiyet için ücret, ticari, mesleki, iş yeri, konut kira, faiz geliri olmaması gerekiyor.

MUAFİYETTEN YARARLANMAK İÇİN ŞART NEDİR?

Hem kendisinin hem de eşinin evi varsa emlak vergisi ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor. Muafiyet sadece tek konuta sahip emekli aylığından başka geliri olmayan ya da geliri olmayan, ev hanımı, şehit yakını, gazi, engelli vatandaşlar için sağlanan kolaylık. Tek konutun yanında gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri varsa muafiyetten yararlanılıyor.

EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİNDE SON GÜNLER

Gayrimenkul sahipleri "emlak, kira gelir, değer artış kazancı, çevre temizlik" vergisi ödüyor. Bu ödemeler her bir taşınmaz için ayrı ayrı ödenmektedir. Yani iş yeriniz ve eviniz var her ikisi için de vergilerini vermeniz gerekiyor. Her yıl iki taksit halinde ya da tek seferde ödenene emlak vergisi, kanununa göre mülkü, genişliği, türüne göre değişiyor. Birinci taksit ödemeleri yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksiti mart, nisan, mayıs aylarında, ikinci taksit de kasım ayında yatırılıyor. Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona eriyor.

VERGİ SATIN ALMA İŞLEMİNDEN BİR YIL SONRA BAŞLAR

Evini yeni satın alan emlak vergisini taşındıktan bir yıl sonra ödemeye başlar. 2021'de alınan gayrimenkulün vergisi gelecek yıl yatırılmaya başlar. Her yıl taksit ödeme aralıklarının kontrol edilmesi yararlı olur. Ödeme tarihinin geçirilmesi halinde gecikme zammı işlemeye başlar. Bu yıl için satın alınan mülk için sahip olunan tapu bedeli, kimlikle birlikte bulunulan ilçe belediyesine beyanda bulunulması gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik varVahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik var
PARTNER Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı
Sıfır faizli ihtiyaç kredisi kampanyası! 1000 TL ve 5000 TL...Sıfır faizli ihtiyaç kredisi kampanyası! 1000 TL ve 5000 TL...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

TÜRK-İŞ'ten yeni asgari ücret açıklaması

TÜRK-İŞ'ten yeni asgari ücret açıklaması

Kripto paralar yükselişe geçti

Kripto paralar yükselişe geçti

Geçen yıl 2 bin liraydı, şimdi 13 bin 200 lira

Geçen yıl 2 bin liraydı, şimdi 13 bin 200 lira

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.