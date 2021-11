Ödeme için son günler! Emekliye vergi yok

Bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mal varlıklarından alınan emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Tek seferde de ödenebilen emlak vergilerini iki taksit şeklinde ödemek istediyseniz son günleriniz kaldı. Devlet bazı kişileri emlak vergisinden muaf tutuyor. Bunların başında ise bazı emekliler geliyor. Ancak elbette bu muafiyet için bazı şartların sağlanmış olması gerekiyor. İşte emlak vergisinden muaf olan gruplar…

EMEKLİLERE VERGİ MUAFİYETİ

Devlet bazı grupları emlak vergisinden muaf tutmaktadır. Bunlar: Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi, engelli yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf bulunuyor. Muafiyet için ücret, ticari, mesleki, iş yeri, konut kira, faiz geliri olmaması gerekiyor.

MUAFİYETTEN YARARLANMAK İÇİN ŞART NEDİR?

Hem kendisinin hem de eşinin evi varsa emlak vergisi ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor. Muafiyet sadece tek konuta sahip emekli aylığından başka geliri olmayan ya da geliri olmayan, ev hanımı, şehit yakını, gazi, engelli vatandaşlar için sağlanan kolaylık. Tek konutun yanında gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri varsa muafiyetten yararlanılıyor.

EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİNDE SON GÜNLER

Gayrimenkul sahipleri "emlak, kira gelir, değer artış kazancı, çevre temizlik" vergisi ödüyor. Bu ödemeler her bir taşınmaz için ayrı ayrı ödenmektedir. Yani iş yeriniz ve eviniz var her ikisi için de vergilerini vermeniz gerekiyor. Her yıl iki taksit halinde ya da tek seferde ödenene emlak vergisi, kanununa göre mülkü, genişliği, türüne göre değişiyor. Birinci taksit ödemeleri yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksiti mart, nisan, mayıs aylarında, ikinci taksit de kasım ayında yatırılıyor. Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona eriyor.

VERGİ SATIN ALMA İŞLEMİNDEN BİR YIL SONRA BAŞLAR

Evini yeni satın alan emlak vergisini taşındıktan bir yıl sonra ödemeye başlar. 2021'de alınan gayrimenkulün vergisi gelecek yıl yatırılmaya başlar. Her yıl taksit ödeme aralıklarının kontrol edilmesi yararlı olur. Ödeme tarihinin geçirilmesi halinde gecikme zammı işlemeye başlar. Bu yıl için satın alınan mülk için sahip olunan tapu bedeli, kimlikle birlikte bulunulan ilçe belediyesine beyanda bulunulması gerekiyor.