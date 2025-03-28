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Ödeme sistemi resmen sil baştan yazılıyor... Resmi Gazete'de yayımlandı, FAST zorunluluğuna dikkat: 31 Aralık son tarih!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.03.2025 07:59
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yeni yönetmeliğe göre pek çok finansal kuruluşu ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre, ödeme hizmeti sağlayıcıları Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile yeni teknik ve hukuki kurallara uymak zorunda. İşte detaylar...

Ödeme sistemi resmen sil baştan yazılıyor... Resmi Gazete'de yayımlandı, FAST zorunluluğuna dikkat: 31 Aralık son tarih!

Resmi Gazete'de yayımlanan bir değişiklik ile ödeme hizmeti sağlayıcıları ve elektronik para kuruluşları için önemli yükümlülükler devreye girerken aynı zaman çevrim için erişim sunan firmalar için altyapı ve lisans şartlarında da değişikliğe gidildi.

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DİĞER SİSTEMLER İLE VERİ PAYLAŞACAK

Müşterisine doğrudan çevrim için erişim imkanı sunan ödeme hizmet sağlayacılarının yapılan değişiklik ile Bankalararadı Kart Merkezi'ne bağlanmasına karar verildi. Ayrıca, çevrim içi hizmet sağlayan hizmetlerin diğer firmalarla veri paylaşımına uygun sistemler geliştirmeleri zorunlu hale geldi.

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YIL SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİ

FAST sisteminde de yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, FAST katılımcısı olmayan ama işlem hacmi ilk 10'da yer alan kuruluşların BKM entegrasyonunu ve ilgili altyapılarını yıl sonuna kadar tamamlamaları gerekiyor. Sisteme sonradan katılan firmaların yükümlülükleri için 6 ay süre verilecek.

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31 ARALIK 2025 SON TARİH

Henüz faaliyet izni bulunmayan ama dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluşlar için de yeni bir düzenlemeye imza atıldı. Buna göre, lisansı olmayan dijital cüzdan sağlayıcılarının TCMB'ye 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurması gerekiyor. Halihazırda lisansı olan kuruluşlar ise aynı tarihe kadar teknik ve hukuki uyumlarını tamamlamak zorunda.

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Düzenlemeyle ödeme sistemlerinde güvenliği artırılması, tüketici verilerinin korunması ve dijital finans altyapısının güçlenmesi hedefleniyor.

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Bankalar için yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete' de yayımlandıBankalar için yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete' de yayımlandı
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete FAST Bankalararası Kart Merkezi
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