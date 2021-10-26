FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ödeme takvimi belli oldu! Çiftçi nefes alacak

Ödeme takvimi belli oldu! Çiftçi nefes alacak

26.10.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçilerin yüzünü güldürecek yasa TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Bu yasa ile birlikte çiftçiye ödenecek desteklerle ilgili olarak takvim de belli oldu. İşte verilecek destekler…

Ödeme takvimi belli oldu! Çiftçi nefes alacak

Çiftçilerin ve kooperatiflerin gözü kulağı TBMM Genel Kurulu’ndan çıkacak karardaydı. Güzel haber geldi. Kooperatifleri yapılandıran yasa kabul edilerek çiftçilere yapılacak yardımların takvimi ve içeriği de belli oldu. Özellikle kadınlara ve engellilere sağlanan büyük destek, pek çok kişi için önemli bir kapıyı araladı.

TBMM GENEL KURULU’NUN KOOPERATİFLERLE İLGİLİ ALDIĞI KARAR

Çiftçiler uzun bir süredir destek bekliyorlardı. Ülkemizdeki tarımsal faaliyetleri artırmak amacı ile önemli kararlar alındı. TBMM Genel Kurulu, gıda enflasyonu ve spekülasyonu ile mücadele konusunda hazırlanan düzenlemeler arasında yer alan, tarım başta olmak üzere kooperatifleri yeniden yapılandıran yasayı kabul etti. Yasa, kadın ve engelli kooperatiflerinin desteklenmesi, çiftçi borç ödemelerinin ötelenmesi gibi önemli değişiklikler içiyor. İşte yasayla ilgili ayrıntılı bilgiler…

ÖDEMELER ERTELENDİ

TBMM Genel Kurulu, yasanın görüşmeleri sırasında önerge ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından yapılandırmaya esas tutarın taksitlendirilmesi halinde yüzde 30'luk peşinatın ödeme tarihi, bu ay sonundan kasım ayı sonuna ertelendi. Kalan tutarın taksitlerinin ödemesi de 2022 yılının ekim ayı yerine kasım ayında başlayacak. Kooperatiflerin harcamaları şeffaf hale gelecek. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilecek.

Kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefil olan, tarımsal desteklemelere aracılık yapan kooperatiflerin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bunların ortağı olduğu üst kuruluşlarda görev alsalar dahi yalnızca bir ücret veya huzur hakkı alabilecek.

KADIN KOOPERATİFLERE DESTEK ÜSTÜNE DESTEK

Yukarıda saydığımız desteklerin yanında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan ve engellilerden oluşan kooperatifler ile kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulanların tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmayacak. İlana tabi işlemler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ücretsiz yayımlanacak. Odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat ile munzam aidat da ödemeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması!Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması!
PARTNERSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isimSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isim
BDDK Başkanı'ndan kredi açıklamasıBDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için Emin Çapa'dan flaş iddia

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için Emin Çapa'dan flaş iddia

Benzine zam yağmuru! 28 kuruş zam daha geliyor

Benzine zam yağmuru! 28 kuruş zam daha geliyor

Vergi Paketi Resmi Gazete'de!

Vergi Paketi Resmi Gazete'de!

Otomotiv sektörünün yeni kâbusu!

Otomotiv sektörünün yeni kâbusu!

Akaryakıtta ÖTV kararı Resmi Gazete'de!

Akaryakıtta ÖTV kararı Resmi Gazete'de!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

LPG otogaza 22 kuruş zam

LPG otogaza 22 kuruş zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.