Ödeme takvimi belli oldu! Çiftçi nefes alacak

Çiftçilerin ve kooperatiflerin gözü kulağı TBMM Genel Kurulu’ndan çıkacak karardaydı. Güzel haber geldi. Kooperatifleri yapılandıran yasa kabul edilerek çiftçilere yapılacak yardımların takvimi ve içeriği de belli oldu. Özellikle kadınlara ve engellilere sağlanan büyük destek, pek çok kişi için önemli bir kapıyı araladı.

TBMM GENEL KURULU’NUN KOOPERATİFLERLE İLGİLİ ALDIĞI KARAR

Çiftçiler uzun bir süredir destek bekliyorlardı. Ülkemizdeki tarımsal faaliyetleri artırmak amacı ile önemli kararlar alındı. TBMM Genel Kurulu, gıda enflasyonu ve spekülasyonu ile mücadele konusunda hazırlanan düzenlemeler arasında yer alan, tarım başta olmak üzere kooperatifleri yeniden yapılandıran yasayı kabul etti. Yasa, kadın ve engelli kooperatiflerinin desteklenmesi, çiftçi borç ödemelerinin ötelenmesi gibi önemli değişiklikler içiyor. İşte yasayla ilgili ayrıntılı bilgiler…

ÖDEMELER ERTELENDİ

TBMM Genel Kurulu, yasanın görüşmeleri sırasında önerge ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından yapılandırmaya esas tutarın taksitlendirilmesi halinde yüzde 30'luk peşinatın ödeme tarihi, bu ay sonundan kasım ayı sonuna ertelendi. Kalan tutarın taksitlerinin ödemesi de 2022 yılının ekim ayı yerine kasım ayında başlayacak. Kooperatiflerin harcamaları şeffaf hale gelecek. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilecek.

Kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefil olan, tarımsal desteklemelere aracılık yapan kooperatiflerin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bunların ortağı olduğu üst kuruluşlarda görev alsalar dahi yalnızca bir ücret veya huzur hakkı alabilecek.

KADIN KOOPERATİFLERE DESTEK ÜSTÜNE DESTEK

Yukarıda saydığımız desteklerin yanında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan ve engellilerden oluşan kooperatifler ile kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulanların tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmayacak. İlana tabi işlemler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ücretsiz yayımlanacak. Odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat ile munzam aidat da ödemeyecek.



