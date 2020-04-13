Ödemeler başladı! 10 bin TL’lik Temel İhtiyaç Kredisi’ne nasıl başvurulur? (Ziraat, Halk Bank, VakıfBank)

İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve alt gelir grubundaki diğer bireyler yararlanacak.

Vakıf Bank’a SMS yoluyla da başvurabilirsiniz. “DESTEK TCKN HANEGELIRI” yazıp 5724’e SMS atarak da başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Koronavirüs salgını nedeniyle halk sağlığını korumak için alınan önlemleri yanında salgının ekonomik etkilerine karşı da çeşitli adımlar atılıyor. Bunlardan bir de Ziraat Bankası, Halk Balk ve Vakıfbank aracılığı ile başvurulabilen Temel İhtiyaç Kredisi. 10 bin TL’lik Temel ihtiyaç kredisine başvurulara cevap verilmeye ve ödemelerin yapılmasına başlandı. Peki 10 bin TL’lik Temel İhtiyaç Kredisi şartları nelerdir ve Ziraat Bankası, Halk Bankası ile VakıfBank’sına Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Faizi yüzde 0,49 olan ihtiyaç kredisinin geri ödemeleri de kredinin alınmasından 6 ay sonra başlayacak. 30 ay devam edecek kredide 10 bin, 7 bin 500 ve 5 bin olmak üzere 3 seçenek bulunuyor. Hepsinin vade süresi 30 ay.

10 bin TL için: İlk 6 ay ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL

7 bin 500 TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL

5 bin TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL

ÖDEMELER NASIL ALINIYOR?

Bankalar başvurulara geri dönmeye başladı ve bazı vatandaşlar başvurdukları kredinin parasını çektiler. Ödemeler ATM’lerden yapılıyor. Paranın alınması için banka şubesine gidilmesi gerekmiyor.



