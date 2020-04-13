FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ödemeler başladı! 10 bin TL’lik Temel İhtiyaç Kredisi’ne nasıl başvurulur? (Ziraat, Halk Bank, VakıfBank)

Ödemeler başladı! 10 bin TL’lik Temel İhtiyaç Kredisi’ne nasıl başvurulur? (Ziraat, Halk Bank, VakıfBank)

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2020 10:03 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank Temel İhtiyaç Kredisi’ne başvurulara ynıt vermeye başladı ve başvurusu olumlu sonuçlananlar paralarını almaya başladılar. Peki 10 bin TL’lik Temel İhtiyaç Kredisi şartları nelerdir ve Ziraat Bankası, Halk Bankası ile VakıfBank’sına Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ödemeler başladı! 10 bin TL’lik Temel İhtiyaç Kredisi’ne nasıl başvurulur? (Ziraat, Halk Bank, VakıfBank)

Koronavirüs salgını nedeniyle halk sağlığını korumak için alınan önlemleri yanında salgının ekonomik etkilerine karşı da çeşitli adımlar atılıyor. Bunlardan bir de Ziraat Bankası, Halk Balk ve Vakıfbank aracılığı ile başvurulabilen Temel İhtiyaç Kredisi. 10 bin TL’lik Temel ihtiyaç kredisine başvurulara cevap verilmeye ve ödemelerin yapılmasına başlandı. Peki 10 bin TL’lik Temel İhtiyaç Kredisi şartları nelerdir ve Ziraat Bankası, Halk Bankası ile VakıfBank’sına Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ’NE NASIL BAŞVURULUR?

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurular bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri veya SMS yoluyla yapılabilir.

ZİRAAT BANKASI’INA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

HALK BANKASI’NA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

VAKINBANK'A BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Vakıf Bank’a SMS yoluyla da başvurabilirsiniz. “DESTEK TCKN HANEGELIRI” yazıp 5724’e SMS atarak da başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

10 BİN TL KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve alt gelir grubundaki diğer bireyler yararlanacak.

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Faizi yüzde 0,49 olan ihtiyaç kredisinin geri ödemeleri de kredinin alınmasından 6 ay sonra başlayacak. 30 ay devam edecek kredide 10 bin, 7 bin 500 ve 5 bin olmak üzere 3 seçenek bulunuyor. Hepsinin vade süresi 30 ay.

  • 10 bin TL için: İlk 6 ay ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL
  • 7 bin 500 TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL
  • 5 bin TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL

ÖDEMELER NASIL ALINIYOR?

Bankalar başvurulara geri dönmeye başladı ve bazı vatandaşlar başvurdukları kredinin parasını çektiler. Ödemeler ATM’lerden yapılıyor. Paranın alınması için banka şubesine gidilmesi gerekmiyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
Altı fiyatlarında yeni rekorAltı fiyatlarında yeni rekor
Erken emeklilik şartları nelerdir?Erken emeklilik şartları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ziraat bankası, halk bank, Vakıfbank,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

BDDK Başkanı'ndan bankalara mesaj!

BDDK Başkanı'ndan bankalara mesaj!

Bakan Albayrak duyurdu! 3 ay, aylık bin 170 lira maaş desteği

Bakan Albayrak duyurdu! 3 ay, aylık bin 170 lira maaş desteği

Altı fiyatlarında yeni rekor

Altı fiyatlarında yeni rekor

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...

Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...

Devletten 300 bin TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı!

Devletten 300 bin TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar oldu

12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar oldu

Sanayi üretimi şubatta yüzde 7,5 arttı

Sanayi üretimi şubatta yüzde 7,5 arttı

Bakanlık şantiyelerde alınacak 'koronavirüs' tedbirlerini belirledi

Bakanlık şantiyelerde alınacak 'koronavirüs' tedbirlerini belirledi

Altının gram fiyatı rekor kırdı

Altı fiyatlarında yeni rekor

Piyasalar yeni haftada bu verileri takip edecek

Piyasalar yeni haftada bu verileri takip edecek

BDDK Başkanı'ndan bankalara mesaj!

BDDK Başkanı'ndan bankalara mesaj!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.