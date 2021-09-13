FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ödemeler dengesi açıklandı: 1 milyar 30 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti

Ödemeler dengesi açıklandı: 1 milyar 30 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti

13.09.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 1 milyar 30 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Ödemeler dengesi açıklandı: 1 milyar 30 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti

TCMB tarafından Temmuz 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

NET GİRİŞ 1 MİLYAR 30 MİLYON DOLAR

Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar 30 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 933 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, temmuzda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 93 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 439 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 499 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, genel hükümet 1 milyar 774 milyon dolar ve diğer sektörler 195 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları temmuzda 467 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 217 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 84 milyon dolar olmak üzere toplam 301 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili temmuzda bankalar 43 milyon dolar ve genel hükümet 231 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 176 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise temmuz ayında 6 milyar 700 milyon dolar net artış gözlendi.

Kaynak: AA

Perakende satış hacmi temmuzda yıllık bazda yüzde 12,3 arttıPerakende satış hacmi temmuzda yıllık bazda yüzde 12,3 arttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladıÇok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı
13 yaşındaki kız çocuğuna adi işkence! 41 yıl sonra gün yüzüne çıktı13 yaşındaki kız çocuğuna adi işkence! 41 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Sanayi üretim rakamları açıklandıSanayi üretim rakamları açıklandı
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı

Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı

Bakan açıkladı! O metrolar 2022'de açılıyor

Bakan açıkladı! O metrolar 2022'de açılıyor

Fatih gemisi sondaja başladı

Fatih gemisi sondaja başladı

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.