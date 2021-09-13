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Perakende satış hacmi temmuzda yıllık bazda yüzde 12,3 arttı

13.09.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artış kaydetti.

Perakende satış hacmi temmuzda yıllık bazda yüzde 12,3 arttı

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda yıllık bazda yüzde 12,3 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8,1 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda bir önceki aya göre ise yüzde 0,7 yükseliş gösterdi. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 artarken gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,2 azaldı.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 37,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 31,4 yükseliş kaydetti.

Perakende ciro temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,5 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,5 artış gösterdi.

Kaynak: AA

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