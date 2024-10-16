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Ödemeler hesaplara yatmaya başladı! Bakan Göktaş duyurdu

16.10.2024 10:37
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik “Evde Bakım Yardım”larının hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek, “Hali hazırda 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Bu ay toplam 4,9 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırıyoruz.” dedi.

Ödemeler hesaplara yatmaya başladı! Bakan Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006’da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

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Engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini vurgulayan Göktaş, “Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” diye konuştu.
Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, “Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz.” dedi.

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Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9.077 TL ödeme yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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