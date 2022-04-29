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Ödemelerle ilgili flaş gelişme! İkramiye, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı bugün hesaplara yatıyor ​

29.04.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişi için ödeme günü geldi. Bu ay Ramazan Bayramı nedeniyle hemen hemen tüm ödemeler erkene çekildi. Emekli bayram ikramiyeleri, yaşlı ve engelli aylığı, evde yakınlarına bakanlara da maaş ödemesi, işsizlik maaşları, kamuda çalışanlar için ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatacak. Ayrıca memur emeklilerine erken maaş da ödenecek.

Ödemelerle ilgili flaş gelişme! İkramiye, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı bugün hesaplara yatıyor ​

Ramazan Bayramı öncesi bugün milyonlarca ödeme günü geldi. Bu hafta yaklaşık 13 milyon emekli ve işçiye ikramiye ödendi. Bağ-Kur ve memur emeklileri ikramiyelerini bugün alacak.Yaklaşık 700 bin kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ve yaşlı ve engelli aylığı, evde yakınlarına bakanlara maaş ödemesi, işsizlik maaşları da bugün ödenecek.

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YAPILACAK EN DÜŞÜK ÖDEME 1.550 TL OLACAK

Yapılacak en düşük ödeme net bin 550 lira (asgari ücretlilere) olacak. Maaşı brüt 7 bin 500 lira olan işçiye ise 13 günlük ödeme olarak net 2 bin 323 lira verilecek.

2022 YILININ İKİNCİ YARISINDA 26 GÜNLÜK BİR ÖDEME DAHA YAPILACAK

Kamu işçilerine ayrıca, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılacak.

KİME, NE VERİLİYOR?

Takvim Gazetesi'nde yer alana habere göre, 5 Mayıs'ta yapılacak Nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemeleri, bayram nedeniyle bugün hesaplara yatırılacak.

İşsizlerin eline damga vergisi kesilmiş olarak bin 986 ile 3 bin 972 lira arasında para geçecek. Bin 84 lira olan 65 yaş aylığı ile engel oranına göre 865 ya da bin 298 lira olan engelli aylığı da erken ödeniyor.

Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaşlı ve engelli maaşları bugün hesaplara yatırılacak.

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İKRAMİYEDE İKİNCİ AŞAMA

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemelerinde de ikinci aşamaya bugün geçiliyor. SSK emeklilerinin ardından bugün de Bağ-Kur ve memur emeklilerine ödeme yapılacak.

Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerine ayrıca bugün erken maaş ödemesi de gerçekleştirilecek.

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