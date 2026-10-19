Odun ateşinde 5 saat kaynıyor! Tek tek elle ayıklanıyor, kilosu 750 TL!

Kozan'ın yaklaşık 600 rakımlı Kuytucak Mahallesi'nde coğrafi işaret ile lezzeti tescilli Kuytucak narının hasadının ardından başlayan mesai, üç kuşağı aynı üretim geleneğinde buluşturuyor.

5 SAAT BOYUNCA ODUN ATEŞİNDE KAYNATILIYOR

Bahçelerden toplanan narlar, makine kullanılmadan tek tek tanelerine ayrılıyor. Aile fertleri saatler süren çalışmanın ardından nar tanelerini geleneksel yöntemlerle sıkarken, elde edilen nar suyu kara kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor. Nar suyu kıvam alana kadar yaklaşık 5 saat boyunca odun ateşinde kaynatılıyor.

80 YAŞINDA GELENEĞİN BAŞINDA

80 yaşındaki Yeter Yiğenoğlu, çocukları ve aile fertleriyle birlikte yıllardır sürdürülen nar ekşisi mesaisinde yer alıyor. Narların tanelerine ayrılması sırasında üretime destek veren Yiğenoğlu, aile geleneğinin yaşatılmasına katkı sunuyor.

75 yaşındaki Huriye Yiğenoğlu da nar ekşisi yapımının zahmetli bir süreç olduğunu belirterek, kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan yöresel lezzetin aile fertlerini bir araya getirdiğini ifade etti.

KİLOSU 750 TL CİVARINDA

Aile fertlerinden Şahin Yiğenoğlu, üretimin tamamen geleneksel yöntemlerle yapıldığını belirterek, "Zor bir mesai. Bir yandan narları bahçeden topluyoruz, bir yandan tanelerine ayırıyoruz. Geleneksel yöntemle üretim yapıyoruz. Narları tek tek taneliyoruz. Makinede sıkınca tadı bozuluyor, o yüzden elle üretiyoruz. Odun ateşinde yaklaşık 5 saat kaynayacak. 1,5 ton nardan yaklaşık 60 kilo nar ekşisi çıkacak. Kilosu 750 TL civarında. Bu bölgede nar ekşisi sık kullanılıyor. Hem kendimiz için üretiyoruz hem de satıyoruz" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır