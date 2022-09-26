OECD'den kritik Türkiye büyüme ve enflasyon tahmini

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahminini yukarı yönlü, enflasyon tahminini az da olsa aşağı yönlü revize etti.

OECD bugün yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahmini yüzde 3,7'den yüzde 5,4'e çıkarıldı. 2023 yılı için tahmin ise yüzde 3,0 olarak bırakıldı.

ENFLASYON TAHMİNİ

OECD, tüketici enflasyonu için 2022 yılı tahminini aşağı yönlü revize etmesine rağmen, yüzde 70 seviyesinin üzerinde tuttu. Buna göre, bu yıl için ortalama tüketici fiyatları tahmini yüzde 72,0'den yüzde 71,0'e çekildi. 2023 yılı tahmini ise yüzde 38,9'dan yüzde 40,8'e çıkarıldı.

Manşet enflasyona paralel olarak çekirdek enflasyon tahminlerinde de revizyona gidildi. 2022 yılı için gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları beklentisi yüzde 58,9'dan yüzde 56,1'e çekilirken, 2023 yılı için yüzde 38,0'den yüzde 39,6'ya yükseltildi.

