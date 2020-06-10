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OECD Türkiye'de bu yıl yüzde 4.8 daralma bekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.06.2020 13:49 | Son Güncelleme

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye ekonomisinin yüzde 4.3 daralmasın bekliyor.

OECD Türkiye'de bu yıl yüzde 4.8 daralma bekliyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının "yüzyılın en büyük barış zamanı ekonomik krizini" tetiklediğini belirterek, salgında ikinci bir dalganın küresel ekonomiye büyük bir maliyeti olacağı uyarısında bulundu.

OECD'nin Haziran ayı Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı. Raporda, COVID-19 salgınının kontrol altında olduğu ve ikinci dalganın yaşanmayacağı senaryosunda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 6 daralacağı ve gelecek yıl yüzde 5,2 genişleyeceği öngörüldü.

Bununla birlikte, COVID-19 salgınında ikinci dalganın gelmesi halinde, küresel ekonominin bu yıl yüzde 7,6 küçüleceği ve 2021’de ise sadece yüzde 2,8 büyüyeceği tahmini yapıldı.

COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler olan ABD, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın bu yıl en sert ekonomik daralmayla karşı karşıya kaldığı raporda yer aldı.

Salgında ikinci dalganın yaşanmadığı senaryoda, ABD ekonomisi için bu yıl yüzde 7,3 daralma ve gelecek yıl için yüzde 4,1 büyüme tahmininde bulunuldu.

Salgında ikinci dalganın yaşandığı senaryoda ise ABD ekonomisinin 2020’de yüzde 8,5 küçüleceği ve 2021’de yüzde 1,9 büyüyeceği öngörüldü.

Avro Bölgesi içinde bu yıl yüzde 9,1 küçülme ve gelecek yıl yüzde 6,5 büyüme öngörüldü. İkinci dalga senaryosunda ise bölge ekonomisinde daralmanın bu yıl yüzde 11,5’e yükseleceği ve büyümenin de yüzde 3,5’e gerileyeceği ifade edildi.

İngiltere’nin OECD ülkeleri içinde en fazla küçülmesinin beklendiği raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 9 büyümeden önce bu yıl yüzde 11,5 küçüleceği öngörüldü. İkinci dalga senaryosunda ise bu yıl için yüzde 14 küçülme ve gelecek yıl yüzde 5 büyüme tahmini yapıldı.

Çin ve Hindistan ekonomisinin bu yıl sırasıyla yüzde 2,6 ve 3,7 daralacağına yer verilen raporda, İkinci dalga senaryosunda bu ülkelerin sırasıyla yüzde 3,7 ve 7,3 daralacağı tahminine yer verildi.

OECD raporunda, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8 daralacağını öngörürken, salgında ikinci dalganın yaşanması durumunda ise bu daralmanın yüzde 8,1'e çıkabileceği tahmini yapıldı

AŞI OLMADIĞI SÜRECE POLİTİKA YAPICILAR İP ÜZERİNDE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEK

OECD, salgınının gençler üzerindeki etkisi konusunda da uyarıda bulunarak salgının en fazla etkilediği turizm sektöründe çalışanların çoğunluğunu 15-24 yaş arası gençlerin oluşturduğu hatırlatıldı.

Raporda, COVID-19 salgınının barış zamanında yaklaşık 100 yılın en ciddi resesyonuna sebep olarak insanların sağlığına, işlerine ve refahına büyük zarar verdiği belirterek, salgında ikinci bir dalganın küresel ekonomiye büyük bir maliyeti olacağı uyarısında bulunuldu.

OECD Başekonomisti Laurence Boone, raporda, COVID-19 için aşı veya tedavi yaygın olarak mevcut olmadığı sürece, politika yapıcıların “ip üzerinde yürümeye” devam edeceği belirtti.

Boone “2021'in sonunda, gelir kaybı insanlar, şirketler ve devletler için korkunç ve uzun süreli sonuçları ile birlikte savaş zamanı dışında son bir asır içindeki herhangi bir resesyondan daha fazla olacak.” ifadesi kullandı.

Ekonomide bugünün toparlanma politikalarının gelecek on yılda ekonomik ve sosyal beklentileri şekillendireceğine dikkati çeken Boone, hükümetleri düşük ücretlileri ve yatırımları desteklemek için daha fazla harcama yapması çağrısı yaptı.

Boone, salgında ikinci dalga tehdidinin olmasının belirsizliği artırdığına vurgu yaparak, hükümetlerin COVID-19’a yönelik aşı veya tedavide işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

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