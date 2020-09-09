OECD ülkelerinde işsizlik temmuzda yüzde 7,7'ye geriledi

OECD'nin raporuna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile nisanda yükselen işsizlik, mayıstan bu yana düşüyor.

OECD'ye üye ülkelerde işsizlik, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,7'ye indi. Böylece OECD Bölgesi'nde işsizlik üst üste 3 ay düşüş kaydetmiş oldu.

Bu arada, temmuzda işsizliğin, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını vurmadan önce, Şubat 2020'deki oranın 2,5 puan üzerinde kalması dikkati çekti.

OECD'ye üye ülkelerde şu anda 50 milyon 535 bin işsiz bulunuyor. Söz konusu rakam, geçen yılın sonuna göre 15 milyon 345 bin kişi fazla olmasına karşın Nisan 2020'ye kıyasla 4 milyon 842 bin kişi daha az gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde ise işsizlik 4 aydır art arda yükselişini sürdürerek temmuzda yüzde 7,9'a çıktı. İşsizlik, temmuzda İtalya, Fransa, Portekiz ve İrlanda'da yüzde 0,3 artış gösterdi.

İSPANYA'DA GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 41,7 OLDU

OECD'ye üye ülkeler arasında temmuzda en yüksek işsizlik yüzde 19,7 ile Kolombiya'da gerçekleşirken, Kolombiya'yı yüzde 15,8 ile İspanya izledi.

Japonya'da, 0,1 puan artan işsizlik, yüzde 2,9'a yükselirken, Güney Kore'de 0,1 puan azalarak yüzde 4,2'ye indi.