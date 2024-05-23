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OECD ülkelerinin ilk çeyrek bilançosu: Ekonomik büyümeleri belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.05.2024 13:51
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Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinde ekonomik büyüme yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile bir önceki çeyreğe göre hafif artış gösterdi. OECD ülkelerinde ekonomik büyüme ilk çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 1,6 olarak hesaplandı.

OECD ülkelerinin ilk çeyrek bilançosu: Ekonomik büyümeleri belli oldu

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü ekonomik büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, OECD ülkelerinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), ocak-mart döneminde yüzde 0,4 büyüdü. Ekonomik büyüme bir önceki çeyrekte yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçmişti.

G7 ülkeleri arasında İngiltere ve Almanya'da büyüme ilk çeyrekte sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 0,2 ile toparlanma gösterdi. İngiltere'de ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 ve Almanya'da yüzde 0,5 daralmıştı.

Ekonomik büyüme Kanada'da ocak-mart döneminde yüzde 0,2, İtalya ve Fransa'da yüzde 0,1 olurken, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,3 hesaplandı. Avro Bölgesi'nde de ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülmüştü.

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 olurken, bir önceki çeyrekteki yüzde 0,8 büyümeye göre özel tüketimdeki düşüşün etkisiyle yavaşlama gösterdi.

Japonya'da ise ekonomi yılın ilk üç ayında yüzde 0,5 daraldı.

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OECD büyüme
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