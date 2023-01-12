ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM 101. ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları 25 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen sınava katılan adaylar tarafından merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ÖGG sınav sonuçları için daha önce yaptığı açıklamada tarih vermişti. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları, 13 Ocak 2023 tarihinde ilan edilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçlarının 13 Ocak Cuma günü adayların erişimine açılacağı kaydedildi.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; sonuçlar EGM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖGG sınavına giren adaylar, sonuçlara 16-18 Ocak 2023 tarihleri arasında itiraz edebilecek.

ÖGG sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak.

