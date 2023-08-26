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ÖGG SORU VE CEVAPLARI 2023: Özel güvenlik sınavı soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

26.08.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖGG soru ve cevap anahtarı hakkında araştırmalar hız kazandı. EGM Özel Güvenlik Görevlisi 104.Temel Eğitim sınavı 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. yenileme eğitimi sınavına katılanlar ise soru ve cevapların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladılar. Peki, ÖGG sınavı soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

ÖGG SORU VE CEVAPLARI 2023: Özel güvenlik sınavı soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Özel güvenlik sınavı soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağına dair araştırmalar yoğunlaştı. Bugün düzenlenen sınava katılım sağlayan adaylar Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevaplarının açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Peki, 2023 ÖGG soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 29 Ağustos 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak. Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçlarının ise Eylül ayında açıklanması bekleniyor.

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ÖGG SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

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Adaylar yazılı sınavda optik cevap formlarını doldurmak üzere yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanacaktır. Sınava geç kalan adaylar ilk 15 dakika içinde geldikleri takdirde sınava alınacaktır. Sınav süresi boyunca salonda tek bir adayın kalmasına izin verilmeyecektir.

Sınavda verilen yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecektir.


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