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OGM İŞKUR işçi alım başvurusu ne zaman? OGM işçi alım şartları nedir?

30.11.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 engelli ve 83 eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımı yapılacağı belirtildi. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. İşte OGM işçi alımlarına dair tüm detaylar...

OGM İŞKUR işçi alım başvurusu ne zaman? OGM işçi alım şartları nedir?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre toplamda 224 daimi işçi alımı yapılacak. İlana başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, OGM İŞKUR işçi alım başvurusu ne zaman? OGM işçi alım şartları nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

OGM İŞKUR İŞÇİ ALIM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 6 Aralık 2022 ve 12 Aralık 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler.

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OGM ESKİ HÜKÜMLÜ VE ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde belirtildi:

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2.Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak,

8.Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,

9.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.


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