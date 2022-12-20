OGM personel alımı başvuru şartları nedir? Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alacak!

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. OGM personel alımı ile ilgili müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada 1613 personel alımı yapılacağını duyurdu. 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru olarak istihdam edilecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada, "Daha yeşil bir Türkiye için gücümüze güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi ve 1613 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.



