FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. OGM personel alımı başvuru şartları nedir? Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alacak!

OGM personel alımı başvuru şartları nedir? Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alacak!

20.12.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGM personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak. Müjdeli haberi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Kirişçi açıklamasında 1613 personel alınacağını bildirdi. Peki, OGM personel alımı başvuru şartları nedir?

OGM personel alımı başvuru şartları nedir? Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alacak!

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. OGM personel alımı ile ilgili müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada 1613 personel alımı yapılacağını duyurdu. 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru olarak istihdam edilecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada, "Daha yeşil bir Türkiye için gücümüze güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi ve 1613 personel alımı yapılacağını duyurdu.

ogm

Söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dev ihale sonuçlandı! İşte kazanan firmaDev ihale sonuçlandı! İşte kazanan firma
e-Devlet'ten yapılabiliyor! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor, kaçıran destek alamayacake-Devlet'ten yapılabiliyor! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor, kaçıran destek alamayacak
Bakan Bilgin duyurdu: Nureddin Bey ile çözdükBakan Bilgin duyurdu: Nureddin Bey ile çözdük
Anahtar Kelimeler:
orman genel müdürlüğü ogm ogm personel alımı orman genel müdürlüğü personel alımı başvuru

En Çok Okunan Haberler

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!

Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

Asgari ücret zammı öncesi akın ettiler! 'Rakam belli olur olmaz fiyatlar artacak'

Asgari ücret zammı öncesi akın ettiler! 'Rakam belli olur olmaz fiyatlar artacak'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.